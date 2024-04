Prefeitura oferece cursos de espanhol a professores da capital

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em iniciativa inédita, promove neste ano a formação “Noções Básicas de Espanhol”, de forma presencial e on-line. São 50 vagas destinadas aos profissionais que atuam junto a estudantes que têm o espanhol como língua nativa.

O curso teve início dia 4 de abril e vai até dezembro. Ainda há vagas disponíveis. Os profissionais interessados podem se inscrever no site da SME Goiânia (sme.goiania.go.gov.br) ou pelo link https://sites.google.com/view/gerforsmegoiania.

A formação é coordenada pela Gerência de Formação dos Profissionais (Gerfor), da Secretaria Municipal de Educação, e tem a parceria da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A iniciativa, de acordo com a SME, possibilita aos profissionais uma perspectiva de receber, acolher e proporcionar um ensino de qualidade para as crianças e estudantes imigrantes, com introdução ao sistema linguístico do espanhol em nível elementar. O curso é realizado no período vespertino, presencialmente uma vez ao mês, com encontros na Faculdade de Educação, no Setor Leste Universitário.

Nos encontros presenciais, os professores docentes são todos doutores da Faculdade de Letras, como Lucielena Mendonça de Lima, Antón Corbacho Quintela, Elena Ortiz Preuss, Margarida Rosa Álvares, Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva, entre outros nomes.

Imigrantes na rede

A rede municipal de Goiânia recebeu, no ano passado, 358 estudantes imigrantes de diferentes nacionalidades, desde a educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA), com destaque para países como Venezuela (65,8%), Bolívia (4,4%), Haiti (2,7%), Colômbia (2,5%), indígenas venezuelanos da etnia Warao (1,4%), Angola e Nigéria (0,3%). Contudo, a rede municipal acolheu crianças/estudantes de outras 18 nacionalidades.

Para melhor receber esses estudantes, uma equipe técnica de profissionais da SME elaborou, em 2023, o E-book “Linhas Guias: orientações para recepção e acolhimento às crianças/estudantes imigrantes na RME de Goiânia”. O documento orienta as escolas e unidades de educação infantil de Goiânia a possibilitar um ambiente agradável, favorável e acolhedor para aprendizagem de estudantes estrangeiros que recorrem às unidades educacionais.