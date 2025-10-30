search
Cidades

Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados

Durante o feriado, equipes da Central de Óbitos estarão presentes nos cemitérios para orientar os visitantes


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 30/10/2025 - 11:11

cemitérios
Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados (Foto: Rodrigo Estrela)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realiza desde a semana passada uma força-tarefa de manutenção e limpeza nos cemitérios públicos Central e Jardim da Esperança. A ação tem como objetivo preparar os espaços para o Dia de Finados, celebrado neste domingo, 2 de novembro.

As equipes executam serviços de pintura de muros e meios-fios, varrição, poda de grama e árvores, além da retirada de entulhos e roçagem em toda a área dos cemitérios. O trabalho busca garantir que os locais estejam limpos, organizados e prontos para receber a população.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, o mutirão de zeladoria assegura que os cemitérios estejam preparados para as visitas e homenagens do feriado.

“Nossas equipes atuam desde a semana passada para deixar os dois cemitérios limpos, organizados e bem cuidados. Essa é uma ação de respeito com as famílias e parte do compromisso da Prefeitura em manter os espaços públicos em boas condições”, destacou o secretário.

Durante o feriado, equipes da Central de Óbitos estarão presentes nos cemitérios para orientar os visitantes quanto à localização dos túmulos e aos horários das missas que serão celebradas nas capelas e nas tendas montadas nos locais.

Governo de Goiás pagou R$ 450 milhões em emendas relativas a 2024, informa TCE

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

abatedouro Niquelândia
Cidades

PCGO desarticula abatedouro clandestino e apreende carne irregular em Niquelândia

30/10/2025
Foram feitas novas placas de sinalização das quadras para facilitar a localização dos jazigos - Divulgação
Cidades

Dia de Finados: Jardim das Palmeiras espera 4 mil visitantes

30/10/2025
distribuidoras bebidas Goiânia
Cidades

Distribuidoras de bebidas propõem investir em segurança em troca de ampliação de horário

30/10/2025
Municípios da região centro-sul de Goiás têm alerta para tempestades
Cidades

Municípios da região centro-sul de Goiás têm alerta para tempestades

30/10/2025
Natal do Bem
Cidades

Goiás Social e OVG mobilizam escolas públicas para a tradicional distribuição de brinquedos do Natal do Bem

29/10/2025
cemitérios
Cidades

Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados

30/10/2025
crime organizado
Brasil

Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado

30/10/2025
abatedouro Niquelândia
Cidades

PCGO desarticula abatedouro clandestino e apreende carne irregular em Niquelândia

30/10/2025
TCE emendas Goiás
Poder

Governo de Goiás pagou R$ 450 milhões em emendas relativas a 2024, informa TCE

30/10/2025
Pesquisa