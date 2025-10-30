Prefeitura realiza manutenção dos cemitérios de Aparecida para o Dia de Finados

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realiza desde a semana passada uma força-tarefa de manutenção e limpeza nos cemitérios públicos Central e Jardim da Esperança. A ação tem como objetivo preparar os espaços para o Dia de Finados, celebrado neste domingo, 2 de novembro.

As equipes executam serviços de pintura de muros e meios-fios, varrição, poda de grama e árvores, além da retirada de entulhos e roçagem em toda a área dos cemitérios. O trabalho busca garantir que os locais estejam limpos, organizados e prontos para receber a população.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Wagner Siqueira, o mutirão de zeladoria assegura que os cemitérios estejam preparados para as visitas e homenagens do feriado.

“Nossas equipes atuam desde a semana passada para deixar os dois cemitérios limpos, organizados e bem cuidados. Essa é uma ação de respeito com as famílias e parte do compromisso da Prefeitura em manter os espaços públicos em boas condições”, destacou o secretário.

Durante o feriado, equipes da Central de Óbitos estarão presentes nos cemitérios para orientar os visitantes quanto à localização dos túmulos e aos horários das missas que serão celebradas nas capelas e nas tendas montadas nos locais.

