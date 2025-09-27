Diante dos recorrentes alagamentos em importantes vias de Goiânia, a Prefeitura anunciou que implantará cancelas automáticas em pontos críticos da cidade para impedir o tráfego de veículos durante chuvas intensas. A medida foi confirmada pelo prefeito Sandro Mabel (UB) em reunião do gabinete de crise e visa garantir uma resposta mais ágil da Defesa Civil no fechamento de ruas com risco iminente de enxurradas.

Os primeiros locais a receberem o sistema serão a Marginal Botafogo e a Rua 87, no Setor Sul, ambas com histórico de inundações severas. A prefeitura ainda não informou os valores estimados nem o cronograma exato de instalação, mas destacou que a licitação para aquisição das cancelas já está em fase de estudos técnicos e levantamento de custos.

Medida emergencial

A instalação das cancelas faz parte de um conjunto de ações preventivas da gestão municipal enquanto os projetos estruturantes de drenagem urbana seguem em fase de captação de recursos. Para a Rua 87, por exemplo, há um projeto estimado em R$ 5 milhões que prevê a criação de bacias de retenção a montante, mas que ainda depende de elaboração e financiamento.

Em declarações à imprensa, o prefeito afirmou que o objetivo é evitar que motoristas sejam surpreendidos por enxurradas. Mabel comparou o sistema ao de catracas instaladas em passagens de trem, com fechamento automático em caso de risco.

Alerta via celular

Além das cancelas, outras medidas foram apresentadas. A Defesa Civil Municipal lançará no início de outubro o sistema “Defesa Civil Alerta”, que enviará notificações emergenciais aos celulares de moradores das áreas afetadas. O alerta será priorizado nos aparelhos, com som de sirene de até 10 segundos. O sistema será testado neste sábado (27) em Goiânia, Goiás, Formosa e Itumbiara.

Também está previsto um reforço na sinalização de risco de alagamentos, com instalação de novas placas, definição de rotas alternativas para veículos e campanhas educativas com panfletagem e visitas a domicílios. As ações serão conduzidas por equipes da Defesa Civil, que farão abordagens diretas em regiões vulneráveis.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Robledo Mendonça, há ainda a previsão de ampliação da vigilância com novas câmeras em pontos de alagamento. “Estamos mapeando outras vias que também podem receber as cancelas automáticas, além da Botafogo e da 87”, afirmou.

Plano Diretor de Drenagem Urbana

Reportagem recente da Tribuna do Planalto mostrou que a conclusão do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN) sofreu mais um adiamento. Inicialmente anunciado para o final de 2024, novo acerto da gestão do prefeito Sandro Mabel com a Universidade Federal de Goiás (UFG) projeta a entrega do estudo para fevereiro de 2026.

O documento é considerado estratégico para tratar e prevenir alagamentos na capital, além de orientar obras e intervenções para tratar o problema.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Habitação (Seinfra) admite, em nota, que o prazo foi estendido, mas afirma que as mudanças não representam aumento de gastos. “Trata-se apenas de adequações no plano de trabalho e da autorização para utilização de rendimentos financeiros da conta vinculada”, destaca a pasta em nota.

A Tribuna do Planalto solicitou um posicionamento ao núcleo de comunicação do PDDU-GYN e aguarda retorno.

