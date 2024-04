Prefeitura vai revitalizar e regularizar mercados e feiras

A Prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) irá revitalizar todos os mercados da cidade começando pelo mercado da Vila-Nova. O local iniciou suas atividades em 1957 e deve passar por uma ampla reforma das instalações elétricas, hidráulicas, troca do piso e do telhado, pintura, além da ampliação da área administrativa. As obras no local devem durar aproximadamente pelos próximos seis meses.

Os outros mercados também irão passar por reformas, os próximos serão o Mercado da 74 e do Pedro Ludovico. Também receberão melhorias, os mercados Central, Centro Popular, Centro-Oeste, Campinas e o Aberto. A intenção é que eles sejam revitalizados e se tornem espaços agradáveis para receber visitantes e turistas.

Regularização

Desde a promulgação do novo Código de Posturas, no final do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) tem realizado um amplo processo de recadastramento das atividades informais em feiras livres e especiais, mercados e pit-dogs da capital.

Já foram regularizados o Mercado da 74 e a Feira dos Artesões. Nesta quinta, 4, serão entregues mais 11 permissões no Mercado da Vila-Nova. A iniciativa prevê que as atividades em mais de 150 feiras, entre livres e especiais além dos 8 mercados sejam totalmente regularizados.

A medida visa trazer mais dignidade a feirantes e permissionários, organizar os espaços públicos e resolver todos os problemas e processos relativos a troca de titularidade ou processos nestes lugares.