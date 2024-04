Prêmio Sebrae Startups vai distribuir até R$ 950 mil

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Sebrae Startups, iniciativa que oferecerá uma série de benefícios para as empresas, desde retornos monetários até a oportunidade de expor de forma gratuita em um dos principais eventos do ecossistema, o Startup Summit 2024 (entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024). As startups devem se inscrever até o dia 16 de maio por meio do site https://premiosebraestartups.com.br/.

Na sua história de fomento a negócios nascentes de base tecnológica-startups, o Sebrae alcança um novo marco com o Prêmio Sebrae Startups. Com uma premiação total de R$ 950 mil, que será distribuída a partir da 3ª etapa para os vencedores, a iniciativa se destaca como a maior já oferecida pela instituição, refletindo o compromisso contínuo de impulsionar negócios que representam o futuro do mercado. Somente a startup vitoriosa sairá com o valor de R$ 300 mil ao todo, contribuindo para sua trajetória de crescimento e até escala.

Como as startups serão selecionadas?

A seleção será dividida em 5 etapas, sendo que a primeira consiste na inscrição dos interessados entre o dia 27 de março e 16 de maio de 2024. Inicialmente, mil empresas serão escolhidas. Todas elas terão direito a credenciais para participar do Startup Summit, onde poderão realizar conexões de negócio promissoras, uma vez que serão mais de 200 investidores e 300 grandes empresas participando das rodadas de negócio. Além disso, as 876 startups melhor ranqueadas nessa fase terão direito a um estande no evento, onde poderão expor sua ideia em um dos três dias para os 10 mil participantes aguardados.

As demais etapas são:

Seleção das Top 100: as startups terão direito à personalização da testeira do estande no Startup Summit com o selo Top 100 Startup e seguirão para a próxima fase. Esse resultado sai até dia 16 de junho; Anúncio das 30 melhores startups até dia 30 de junho, que levarão o prêmio de R$ 10 mil, além do direito de apresentarem o seu pitch durante o Startup Summit 2024. Seleção das 10 melhores startups, que sairão com mais R$ 40 mil e passarão a integrar o grupo de Campeãs Nacionais do Sebrae. Para chegar a esse número, haverá uma competição de pitches entre as três finalistas de cada categoria, nos dias 14 e 15 de agosto, já no Startup Summit; Seleção da startup ganhadora, no dia 16 de agosto, 3° e último dia do Startup Summit, que terá acesso a serviços de conexão com mercados nacionais e internacionais, além de receber a tão sonhada premiação de R$250 mil.

Diversidade e inclusão

Além de todos os benefícios oferecidos, a premiação traz como diretriz a diversidade, visando não apenas dar maior visibilidade à pluralidade de culturas, identidades, formas de pensar e experienciar o mundo. Mas, principalmente, permitir a inclusão, mostrar que este ambiente é para todos.

O Prêmio busca retratar a diversidade que existe no Brasil. Entre as top 1000 e 100, 40% das vagas são destinadas a grupos minorizados e minorias, como pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, pessoas negras, pessoas indígenas, PcD e comunidade LGBTQIA+.