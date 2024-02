Preso casal que desviou R$ 3 milhões de atacadista em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, prendeu, no dia 30, em Trindade, um casal investigado por envolvimento no desvio de, aproximadamente, R$ 3 milhões em cheques que eram subtraídos de uma empresa atacadista situada no Setor Campinas, em Goiânia, e depositados em favor dos autuados.

A mulher, que trabalhava na empresa, mesmo estando de férias, continuou depositando, em sua conta bancária, cheques que havia furtado enquanto trabalhava. Os valores eram distribuídos, na sequência, para a conta de seu marido. A fim de dificultar o controle da empresa, a funcionária se valia de suas credenciais privilegiadas do sistema informático para alterar datas e informações sobre vendas e recebimentos.

Além de cheques furtados da empresa, na residência do casal, foram apreendidos diversos objetos adquiridos com o proveito do crime, incluindo itens de luxo, como joias, automóveis, e jetski. Também foram encontradas dez armas de fogo e mais de duas mil munições, muitas em situação de total ilegalidade, razão pela qual também houve a autuação do homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito.