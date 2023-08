Preso mandante de homicídio de cadeirante em Campinas

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), após compartilhamento de informações com policiais do 38º Batalhão da Polícia Militar, prendeu temporariamente, nesta terça-feira, 29, o suspeito de encomendar homicídio extremamente violento, praticado em 24 de junho último, nas proximidades da Praça Coronel Joaquim Lúcio, em Campinas, na capital. A prisão ocorreu na Vila São José, região próxima ao local do fato.

Na data do crime, a Polícia Militar prendeu em flagrante o executor do crime. A vítima era cadeirante e usuária de drogas e foi morta a golpes de faca, em via pública em plena luz do dia. Vídeos registrados por câmeras da região expuseram o agressor procurando a vítima e executando o crime instantes depois. Quando da prisão em flagrante, apesar das provas incontestáveis, o preso negou a prática do crime, restando a motivação indefinida.

A partir de então, equipes do 38º BPM e da DIH trocaram diversas informações que convergiram no esclarecimento da motivação e do mandante, o qual seria traficante de drogas na região. Conforme apurado, o mandante seria credor de vítima e assassino, ambos dependentes e pessoas em situação de rua. Assim, o investigado propôs ao executor que matasse a vítima como forma de quitar sua dívida.