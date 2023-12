Preso suplente de vereador acusado de estupros, roubos e ameaças a mulheres

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) de Goiânia, cumpriu mandado de prisão preventiva expedido contra um investigado por estupro contra pelo menos quatro vítimas. O autor, Danilo Carlos de Faria, de 39 anos, já foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do mesmo crime em face da quarta vítima.

As investigações demonstram que ele atraía as vítimas sob o pretexto de contratá-las para programas sexuais. Porém, após entrarem no carro dele, eram levadas para um lote baldio, onde, mediante o uso de repugnante e extrema violência, eram abusadas sexualmente com ameaças, dizendo, por vezes, que estava armado. Depois do crime, o autor roubava os pertences das vítimas e as abandonava no local ermo.

Os crimes foram praticados no ano de 2020, contudo, a Polícia Civil só teve conhecimento em 2023, quando o autor voltou a circular no ambiente de trabalho das vítimas, com o fim de contratar novos programas. Ele foi preso no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Segundo a delegada Amanda Menuci, da Deam, a polícia trabalha com a possibilidade de ele ser um criminoso em série, porque tinha o mesmo modo de agir em todos os casos descobertos até agora.

A divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme despacho do(a) delegado(a) de polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de sua imagem possa auxiliar no surgimento de novas vítimas e testemunhas que façam seu reconhecimento, além de novas provas.