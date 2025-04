Previsão do tempo: sábado em Goiânia com sol, calor e possibilidade de temporais

A previsão do tempo para este sábado (19), divulgada pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), indica que o dia será de sol com variação de nebulosidade em Goiânia, com temperaturas que podem chegar aos 31 °C. Apesar do calor, a combinação entre a umidade e as altas temperaturas pode provocar pancadas de chuva isoladas, algumas com possibilidade de tempestades, raios e ventos fortes.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 50% e 95%, conforme o boletim meteorológico. O nascimento do sol está previsto para as 6h26, e o pôr do sol ocorre às 18h06. O volume de chuvas esperado para a capital é de até 8 mm.

Risco de temporais em diversas cidades de Goiás

O Cimehgo emitiu um alerta para risco de chuvas intensas em boa parte do estado, com possibilidade de precipitação entre 20 a 50 mm por dia, acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h. Entre os municípios com maior potencial de ocorrência de tempestades estão Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Luziânia, Catalão, Jataí, Formosa, entre outros.

Nas regiões Central, Sul e Sudoeste do estado, o padrão será semelhante ao da capital: calor, nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Já nas regiões Norte e Leste, os volumes de chuva podem ser mais expressivos, chegando a 35 mm em alguns pontos.

Diante do risco de mudanças rápidas no clima, a recomendação é ficar atento aos alertas da Defesa Civil e evitar áreas de alagamento ou com histórico de quedas de árvores. Também é importante se hidratar bem, devido à variação da umidade do ar.

Para quem pretende aproveitar o fim de semana ao ar livre, vale lembrar que as pancadas de chuva costumam ocorrer à tarde ou à noite, então a dica é aproveitar as primeiras horas do dia.