PRF alerta motoristas sobre risco de multas com antenas de internet mal instaladas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta a motoristas que utilizam antenas de internet via satélite em veículos, especialmente durante viagens de longa distância. A instalação incorreta desses equipamentos pode comprometer a segurança no trânsito e configurar infrações graves, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução nº 960/2022 do Contran.

De acordo com a PRF, uma das irregularidades mais frequentes é a fixação das antenas de internet no para-brisa, prática proibida mesmo que o equipamento não esteja diretamente no campo de visão do motorista. Essa posição pode gerar zonas cegas e impedir a visibilidade de pedestres, ciclistas ou outros veículos. A infração, segundo o artigo 230, inciso XVI do CTB, é classificada como grave, com penalidade de multa, 5 pontos na CNH e retenção do veículo até a regularização.

Risco real de acidentes

Outros locais como o painel, vidro traseiro, teto solar ou bagagito (tampa do porta-malas de veículos hatch) também exigem atenção. Mesmo que não constituam infração direta, se a antena estiver mal fixada ou comprometer a visibilidade pelo retrovisor, há risco real de acidentes.

A recomendação da PRF é que a instalação ocorra em estruturas externas bem fixadas, como:

Teto externo com suporte parafusado em rack ou base magnética robusta, com cabo de segurança;

Cases aerodinâmicos, que protegem e estabilizam a antena no teto;

Teto solar, desde que não comprometa a estrutura e esteja firmemente preso.

Se a antena estiver mal fixada externamente e puder se soltar durante o deslocamento, o motorista poderá ser autuado com base no artigo 235 do CTB, que trata do transporte de carga mal acondicionada.

Dados de autuações no Brasil

Em 2024, a PRF registrou 33.555 autuações por obstrução de visibilidade em veículos, causadas por películas, painéis ou objetos — como antenas — afixados em locais indevidos. No primeiro semestre de 2025, foram 15.275 autuações, uma leve redução em relação ao mesmo período de 2024, que contabilizou 16.761 registros. Apesar da queda, o número ainda é considerado alto e preocupante.

PRF reforça orientação

A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a evitarem improvisações e buscarem soluções seguras e legalmente permitidas. Além disso, recomenda a consulta à legislação vigente e, em caso de dúvidas, a busca por orientação técnica especializada. “A instalação inadequada pode parecer inofensiva, mas compromete a segurança e ainda leva a multas. O ideal é sempre priorizar a dirigibilidade, a visibilidade e a fixação correta do equipamento”, alerta a PRF.