PRF apreende carga de medicamentos contrabandeados do Paraguai

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam uma carga de medicamentos e cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai, em Goiânia, na noite desta terça-feira (17). 0s produtos estavam em um Hiunday HB20, conduzido por um homem de 30 anos de idade.

Em uma abordagem de rotina no Anel Viário da BR-060, os agentes encontraram no veículo cerca de 500 unidades de medicamentos de comercialização proibida pela ANVISA no Brasil e cigarros eletrônicos.

O motorista do carro e duas mulheres de 55 e 56 anos, que já têm passagens pela polícia por contrabando e descaminho, informaram que pegaram a carga em Ponta Porã/MS e que tinha como destino a Feira dos Importados em Brasília.

O trio foi preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia.