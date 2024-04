PRF, PM e PF areendem mais de 400 quilos de pasta base de cocaína em Goiás

Mais de 400 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na BR-153, região Norte de Goiás, na noite desta quinta-feira, 18. A apreensão é resultado da integração do trabalho conjunto entre a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM).

Durante a operação, Equipe do COD e da PRF abordaram, na região norte do estado de Goiás, um caminhão que a princípio estaria descarregado. A droga estava acondicionada em compartimentos ocultos do caminhão-baú, onde foram encontrados 13 fardos com vários tabletes de cocaína.

O motorista do caminhão informou que receberia cerca de R$ 10 mil para transportar a droga até Goiânia. O condutor e a droga foram encaminhados para Superintendência da Polícia Federal em Goiânia.