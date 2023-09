PRF prende homem que transportava mais de 200kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, próximo à Guapó, um homem de 29 anos que, além de realizar manobras perigosas na estrada, transportava mais de 200kg de maconha no carro.

De acordo com a PRF, os policiais deram voz de parada, mas o homem ignorou e tentou fugir. Ao abordar o carro, os policiais localizaram vários tabletes de maconha expostos nos bancos e porta-malas do automóvel. Questionado sobre a situação, o homem admitiu que receberia a quantia de R$ 5 mil para transportar a droga de Chapadão do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, até a capital goiana.

Ele foi detido pela PRF e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Guapó.