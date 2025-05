PRF registra 19 acidentes com 23 feridos e 3 mortos no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou neste domingo (4) a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Durante os cinco dias de fiscalizações, iniciadas na última quinta-feira (30), foram registrados 19 acidentes, com 23 pessoas feridas e 3 mortes.

Durante o feriado cerca de 3,3 mil condutores foram flagrados em alta velocidade. Também foram flagradas 233 ultrapassagens proibidas, 55 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e 158 condutores ou passageiros sem cinto de segurança ou com crianças fora do dispositivo adequado. Além disso, também foram registrados 3 acidentes com mortes.

Sinistros com vítimas fatais:

BR-060, em Cezarina, uma mulher de 56 anos morreu após colisão traseira entre uma caminhonete e um caminhão.

BR-060, em Rio Verde, um homem de 40 anos morreu após colisão traseira entre dois caminhões.

BR-364, em Mineiros, um homem de 44 anos morreu após colisão frontal entre dois caminhões.

Durante a operação, a PRF priorizou o combate às infrações que mais causam acidentes nas rodovias.

