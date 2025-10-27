search
PRF registra imprudência e prende motorista embriagado com filhos em Goiás

Em outro grave acidente, na BR-153, o uso de cadeirinhas salvou duas crianças


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/10/2025 - 17:21

Em outro grave acidente, na BR-153, o uso de cadeirinhas salvou duas crianças (Imagens: PRF)

Na manhã desta segunda-feira, 27 de outubro, no quilômetro 69 da BR-060, em Abadiânia, a PRF prendeu um motorista embriagado. O homem, que conduzia um veículo de passeio, capotou o carro e o teste do bafômetro confirmou o crime de embriaguez ao volante, com um resultado de 0.90mg/L de álcool por litro de ar expelido.

No veículo, além do motorista embriagado, estavam seus dois filhos menores e o irmão. O veículo foi removido ao pátio da PRF porque o irmão do condutor, embora habilitado, também estava sob efeito de álcool. As crianças foram entregues ao tio. Apesar do acidente, o condutor não sofreu lesões graves.

Acidente grave e uso da cadeirinha
Em outra ocorrência, na tarde da última sexta-feira (24 de outubro), no quilômetro 7 da BR-153, em Porangatu, a imprudência causou um acidente com uma família que retornava de um velório em Parauapebas, no Pará, e seguia para Bela Vista de Goiás.

O veículo de passeio, um Ford Fiesta, colidiu frontalmente com uma carreta cegonha que estava parada na pista, sendo atendida após uma colisão traseira anterior. O pai, condutor do carro, foi o único a se ferir levemente, recebendo alta no mesmo dia.

Apesar da gravidade da colisão, um bebê de colo e uma criança de cerca de sete anos saíram ilesos. A PRF destaca que o uso correto das cadeirinhas e dispositivos de segurança foi crucial para proteger as crianças no momento do impacto.

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

