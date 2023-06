Primeiro Mercadão Goiano começa a ser construído em Águas Lindas

O Mercadão do Entorno de Águas Lindas de Goiás será construído com dois pisos, oferecendo uma variedade de produtos e serviços. O primeiro andar abrigará vendas de produtos de hortifrútis e carnes, enquanto o segundo andar contará com produtos de vestuário, praça de alimentação, uma unidade do Vapt Vupt e uma sala de coworking para cursos profissionalizantes.

Além de Águas Lindas, outros quatro centros comerciais semelhantes serão construídos em municípios vizinhos: Cidade Ocidental, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. O Governo de Goiás investirá aproximadamente R$ 200 milhões nesses empreendimentos, visando impulsionar a economia da região.

Dignidade

A previsão é de que 5 mil pessoas sejam beneficiadas pela obra, que ficará a cargo da Secretaria de Indústria e Comércio (SIC). O Mercadão vai dar mais dignidade aos trabalhadores da região ao reorganizar as feiras de alimentação, confecção e hortifruti, além de trazer mais conforto às famílias.

“O governador vai entregar a estrutura pronta para que esses feirantes mudem para dentro deste local com tudo organizado”, afirmou o titular da SIC, Joel Sant’Anna Braga Filho.

De acordo com o secretário, o artesanato e as feiras da região do Entorno são muito procuradas por pessoas do Distrito Federal. “Nós vamos transformar essas feiras em locais de visitação pública e de atração turística”, salientou.