Primeiro Mutirão de Goiânia em 2024 começa na terça na Região Norte

Com um histórico de milhares de atendimentos à população goianiense nas últimas edições, a Prefeitura de Goiânia realiza o 1º Mutirão de Goiânia em 2024 a partir da terça-feira, 20. O evento ocorrerá na Praça da Vitória, na Vila Jardim São Judas Tadeu, na Região Norte da Capital. Durante a semana, de terça-feira a sexta-feira, 23, funcionará o Gabinete Itinerante do prefeito Rogério e dos secretários. A abertura oficial e o início dos serviços para a comunidade ocorrem no sábado, 24, às 8h, e os atendimentos vão até 16h. No domingo, 25, o horário será das 8h às 12h.

Segundo o prefeito Rogério Cruz, este ano estão previstos 16 mutirões ao todo. “O primeiro será na Região Norte, lá no São Judas Tadeu. Dia 20, será uma terça-feira, eu já estarei atendendo no gabinete lá do mutirão. Eu e os vereadores, já que haverá o gabinete dos vereadores. É o trabalho da Prefeitura de Goiânia, levar a Prefeitura para perto das pessoas mais carentes, mais vulneráveis, mais necessitadas”, ressalta Rogério.

O objetivo dos mutirões é levar os serviços da Prefeitura de Goiânia para perto da população, principalmente àqueles goianienses que moram longe da região mais central da cidade. No segundo semestre de 2023, o Paço Municipal realizou dois mutirões, um na Região Noroeste, no Setor Morada do Sol, e outro na Região Leste, no Jardim Novo Mundo.

O primeiro foi realizado em setembro do ano passado, na Praça da Feira do Setor Morada do Sol. Na ocasião, mais de 100 mil pessoas, segundo estimativa da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, passaram pelo local durante os dias em que foram disponibilizados mais de 130 serviços aos cidadãos. Ao todo, foram cerca de 50 mil atendimentos, superando as expectativas da equipe que coordenou o mutirão. Durante a semana, o prefeito Rogério e os secretários realizaram mais de 300 atendimentos à população, com o Gabinete Itinerante.

Foram ofertados serviços de todas as pastas da Prefeitura, atendimentos e serviços como: negociação de dívidas, cadastro, atualização e alterações do CadÚnico, emissão de cartões de estacionamento especiais para idosos e pessoas com deficiência, cadastro habitacional, abertura de processos da planta popular, sorteio de unidades habitacionais (modalidade doação e financiamento) dentro do Programa Casa da Gente, consultas e exames médicos, vacinação, distribuição de mudas, consulta veterinária, adoção de animais, apresentações artísticas, dentre outros.

Também foram ofertados serviços em parceria com o governo de Goiás (Saneago e Defensoria Pública), Tribunal de Justiça (divórcio, dissolução de união estável, revisional de pensão alimentícia, reconhecimento de união estável, dentre outros) e empresas privadas, como a Equatorial.

Mutirão de aniversário

Em meio às comemorações do aniversário de 90 anos de Goiânia, em outubro, a Prefeitura realizou a 2ª edição do Mutirão de Goiânia em 2023, que contou com a participação de mais de 140 mil pessoas, de acordo com estimativa da Guarda Civil Metropolitana. Foram realizados mais de 70 mil atendimentos em três dias na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo, Região Leste da Capital. O público teve acesso a mais de 150 tipos de serviços, incluindo atendimentos médicos, sociais e jurídicos, atividades esportivas e show de Guilherme & Santiago, que celebrou o aniversário da Capital.

Um dos destaques deste mutirão foram os serviços gratuitos que os cartórios prestaram aos goianienses. Ao todo, os quatro cartórios que participaram do evento emitiram gratuitamente 233 certidões. Os documentos entregues foram registro de nascimento, 2ª via de certidões de nascimento, casamento e de óbito, e averbação de divórcios, pelos cartórios Antônio do Prado, Silva, Francisco Taveira e 3º Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Goiânia, dentre outros.

O show da dupla Guilherme & Santiago, que fez parte da ampla agenda cultural da Prefeitura em comemoração aos 90 anos de Goiânia, atraiu um público de 10 mil pessoas, no palco montado próximo à Praça George Washington. Além disso, a região foi palco de inúmeras atividades esportivas, incluindo torneio de pênalti de golzinho, Jornada Cultural e Paradesportiva e a Corrida e Caminhada do Servidor.