Príncipe Lu e a Lenda do Dragão estreia no Aparecida Shopping

O cinema faz parte da vida de muitos brasileiros, sendo escolhido como uma das melhores opções de entretenimento, independente do dia da semana. E para quem ainda não sabe o que vai fazer nestas férias, e gosta de uma programação mais tranquila, é uma boa ideia reunir a galera e assistir um filme.

Além das estreias mais aguardadas, estarão disponíveis também várias opções, que variam entre terror, comédia, animação e drama que vão pipocar nas telonas neste fim de semana. Diante disso, o Aparecida Shopping listou aqui quais filmes estarão em cartaz nas salas de cinema, para você aproveitar as produções. O shopping funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 21h.

Confira a programação:

Aquaman 2: Reino Perdido (D) (Dublado) (Aquaman and The Lost Kingdom)

Sala 5

25/01/2023 – Quinta-Feira: 19:20h – 22:00h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 19:20h – 22:00h

27/01/2023 – Sábado: 19:20h – 22:00h

28/01/2023 – Domingo: 19:20h – 22:00h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 19:20h – 22:00h

30/01/2023 – Terça-Feira: 19:20h – 22:00h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 19:20h – 22:00h

Patos! (D) (Dublado) (Migration)

Sala 5

25/01/2023 – Quinta-Feira: 15:00h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 15:00h

27/01/2023 – Sábado: 15:00h

28/01/2023 – Domingo: 15:00h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 15:00h

30/01/2023 – Terça-Feira: 15:00h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 15:00h

Wish: O Poder dos Desejos (D) (Dublado) (Wish)

Sala 5

25/01/2023 – Quinta-Feira: 17:10h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 17:10h

27/01/2023 – Sábado: 17:10h

28/01/2023 – Domingo: 17:10h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 17:10h

30/01/2023 – Terça-Feira: 17:10h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 17:10h

Nosso Lar 2: Os Mensageiros (Idioma Original) (Nosso Lar 2: Os Mensageiros)

Sala 4

25/01/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

27/01/2023 – Sábado: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

28/01/2023 – Domingo: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

30/01/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:30h – 19:00h – 21:30h

Mergulho Noturno (D) (Dublado) (Night Swin)

Sala 3

25/01/2023 – Quinta-Feira: 21:10h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 21:10h

27/01/2023 – Sábado: 21:10h

28/01/2023 – Domingo: 21:10h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 21:10h

30/01/2023 – Terça-Feira: 21:10h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 21:10h

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo (Idioma Original) (Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo)

Sala 1

25/01/2023 – Quinta-Feira: 14:35h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 14:35h

27/01/2023 – Sábado: 14:35h

28/01/2023 – Domingo: 14:35h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 14:35h

30/01/2023 – Terça-Feira: 14:35h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 14:35h

Príncipe Lu e a Lenda do Dragão (Idioma Original) (Príncipe Lu e a Lenda do Dragão)

Sala 3

25/01/2023 – Quinta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

27/01/2023 – Sábado: 14:10h – 16:30h – 18:50h

28/01/2023 – Domingo: 14:10h – 16:30h – 18:50h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

30/01/2023 – Terça-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 14:10h – 16:30h – 18:50h

Todos Menos Você (D) (Dublado) (Anyone But You)

Sala 1

25/01/2023 – Quinta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

26/01/2023 – Sexta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

27/01/2023 – Sábado: 16:45h – 19:15h – 21:45h

28/01/2023 – Domingo: 16:45h – 19:15h – 21:45h

29/01/2023 – Segunda-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

30/01/2023 – Terça-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h

31/01/2023 – Quarta-Feira: 16:45h – 19:15h – 21:45h