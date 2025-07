ProBem divulga resultado preliminar de seleção para novos bolsistas

Está disponível no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) o resultado preliminar dos classificados no processo seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem) 2025/2. Os candidatos podem conferir se foram selecionados entrando no mesmo link em que fizeram a inscrição. A primeira chamada, com o resultado final e o tipo de bolsa obtida – parcial ou integral – será divulgada no próximo dia 30 de julho.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, ressalta que o processo seletivo do ProBem utiliza critérios técnicos para a seleção dos estudantes. “O programa atende quem vive realmente em situação de vulnerabilidade, com responsabilidade e oportunidades para que os estudantes concluam sua graduação com sucesso”, afirma.

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da OVG, oferece cinco mil bolsas de estudo para o ensino superior, sendo 3.750 bolsas parciais e 1.250 integrais, a estudantes com registro ativo e atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os contemplados vão receber o benefício a partir da matrícula deste semestre, ou seja, julho/2025. Caso o beneficiário já tenha arcado com os custos da matrícula e ganhe a bolsa, poderá solicitar à faculdade o reembolso do valor ou da diferença, dependendo do tipo de bolsa.

Para ter direito ao benefício, é necessário que o estudante esteja com matrícula ativa. A comprovação da regularidade será feita mediante informações prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), em sistema informatizado do ProBem, até o dia 15 de agosto de 2025. Caso a matrícula do estudante não seja confirmada pela IES até a data mencionada, o estudante perderá o direito ao benefício e a bolsa irá compor o saldo de vagas direcionadas aos próximos classificados, conforme prevê o edital.

Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem, pelos telefones: (62) 3270-8500 (Região Metropolitana), 0800 062 9413 (interior) ou ainda pelo WhatsApp (62) 99641-6090. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. De janeiro de 2019 a junho de 2025, o ProBem já beneficiou 49.369 universitários de 239 municípios goianos, distribuídos em 117 Instituições de Ensino Superior, em 117 cursos diferentes.