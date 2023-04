Procissão do Fogaréu será dia 5 de abril

Procissão do Fogaréu, ponto alto da Semana Santa, será realizada no dia 5 de abril, na cidade de Goiás, e deve levar milhares de pessoas ao município. O evento é organizado pela Prefeitura de Goiás em conjunto com a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), com investimento de R$ 115 mil do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com patrocínio da rede varejista Novo Mundo.com.

“É história, tradição e cultura do nosso povo. Goiás é patrimônio da humanidade e tem um evento religioso de reconhecimento internacional”, ressalta o governador Ronaldo Caiado.

A Procissão do Fogaréu começa na noite de quarta-feira (05/04), às 23h59, com início em frente ao Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Já a programação religiosa, que antecede o evento, teve início no dia 22 de fevereiro e se encerra no Domingo de Páscoa (09/04). No roteiro estão missas, procissões, orações, caminhadas, vigília, canto do perdão, espetáculo Via Sacra, entre outras atrações que ocorrem em igrejas e em outros pontos da cidade.

Procissão do Fogaréu

“A gestão do governador Ronaldo Caiado investe nesta procissão que leva o nome de Goiás para o mundo, e que mantém vivas a nossa cultura e tradições”, destacou Yara Nunes, secretária interina de Estado da Cultura.

A Procissão do Fogaréu ocorre desde 1745, na antiga capital, e foi trazida pelo padre espanhol João Perestello de Vasconcelos Spíndola. A celebração religiosa representa a perseguição de Jesus Cristo pelos soldados romanos, representados por 40 farricocos.

Na noite de quarta-feira, os farricocos saem descalços pelas ruas da cidade, usando vestes longas de cores vibrantes, chapéus pontudos e segurando tochas.

Encenação

A caminhada começa na Igreja da Boa Morte, passando pelas ruas e becos da cidade até chegar à Igreja do Rosário, que representa o local da Última Ceia. De lá, personagens e multidão seguem para a Igreja de São Francisco de Paula, que representa o Monte das Oliveiras. De acordo com a Bíblia, após a última ceia, Jesus vai para o local rezar junto com seus discípulos e acaba sendo preso pelos soldados romanos, após ser traído por Judas.

A Procissão do Fogaréu termina após a encenação da prisão de Cristo, quando um farricoco vestido de branco caminha em meio aos outros segurando um estandarte com a imagem de Jesus.