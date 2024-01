Procon e Decon suspendem atividades de padaria na capital

Uma ação conjunta entre o Procon Goiás e a Delegacia do Consumidor suspendeu, nesta terça-feira (09), as atividades de uma padaria localizada dentro de um supermercado da capital.

Diversos equipamentos apresentaram sinais de desgaste e ferrugem, além de insetos no local e armazenamento inapropriado de alimentos. Considerando o risco que as condições indevidas podem levar ao consumidor, os fiscais suspenderam temporariamente as atividades de fabricação de produtos de padaria e confeitaria de produção própria e aqueles destinados à revenda.

O estabelecimento foi alvo de fiscalização na área de açougue na última semana e, nesta segunda-feira (8), foi constatado volta à regularidade e condições sanitárias adequadas, sem indícios de produtos impróprios. Na parte de padaria, o supermercado foi apontado com condições irregulares e será submetido a nova fiscalização. O supermercado tem 20 dias para apresentar a defesa.