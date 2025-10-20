Procon Goiânia alerta consumidores sobre golpe com uso de inteligência artificial em nome do Goiás da Sorte

O Procon Goiânia emite um alerta aos consumidores sobre um novo tipo de golpe que tem se espalhado pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Criminosos estão utilizando vídeos gerados por inteligência artificial (IA) para simular sorteios e promoções legítimas, como o “Goiás da Sorte”, com o objetivo de obter dados bancários e pessoais das vítimas sob o pretexto de entrega de prêmios.

De acordo com relatos recebidos pelo órgão, os golpistas entram em contato com os consumidores por meio de chamadas de vídeo ou mensagens personalizadas, utilizando rostos e vozes criados artificialmente para dar aparência de autenticidade. Durante a conversa, os estelionatários chegam a mencionar informações verdadeiras, como nome completo, CPF e histórico de participação em sorteios, o que aumenta a credibilidade da fraude e facilita o convencimento da vítima.

Após conquistar a confiança do consumidor, o criminoso solicita dados bancários, chaves PIX ou até transferências de valores, alegando que seriam necessárias para o “resgate” do prêmio. Em alguns casos, os golpistas enviam vídeos manipulados com supostos apresentadores de programas de sorteio, o que torna o golpe ainda mais convincente.

O superintendente do Procon Goiânia, Mizair Lemes Júnior, alerta que os consumidores devem manter atenção redobrada diante de contatos inesperados que prometem prêmios, dinheiro ou vantagens financeiras. “Esses golpes estão cada vez mais sofisticados, utilizando recursos tecnológicos capazes de enganar até os mais atentos. É fundamental que o consumidor desconfie de qualquer contato que solicite informações pessoais ou pagamentos para o recebimento de prêmios”, reforça o superintendente.

O Procon Goiânia ressalta que empresas sérias não cobram taxas, não solicitam transferências e tampouco pedem dados bancários para a entrega de prêmios. Toda comunicação oficial deve ser verificada diretamente nos canais de atendimento da empresa ou da promoção mencionada.

Como se proteger de golpes desse tipo:

– Desconfie de contatos inesperados que informam sobre prêmios ou sorteios;

– Não compartilhe dados pessoais ou bancários, como CPF, número de conta, senha ou chave PIX;

– Evite clicar em links suspeitos enviados por mensagens, e-mails ou redes sociais;

– Confirme a veracidade da promoção nos canais oficiais da empresa ou instituição citada;

– Registre boletim de ocorrência em caso de tentativa ou concretização de golpe;

– Procure o Procon Goiânia para receber orientações sobre como proceder e registrar denúncia.

Canais de atendimento ao consumidor:

WhatsApp: (62) 99302-2032

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua 3, nº 121, Quadra 81, Lote 18, Setor Central, Goiânia-GO