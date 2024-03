Procon Goiânia aponta variação de até 373,68% no preço de verduras e de até 334,45% no de frutas

A pesquisa conduzida pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) revelou uma ampla disparidade nos preços de alimentos básicos na capital, com variações alarmantes nos valores de verduras e frutas. Realizada entre os dias 7 e 8 de março de 2024 em nove estabelecimentos comerciais, o estudo avaliou 20 itens, destacando uma variação de até 373,68% nos preços das verduras e de até 334,45% nos preços das frutas.

Destacam-se as variações nos preços do jiló, quiabo, repolho, batata doce e mandioca, com oscilações que vão de 180,50% a 373,68%. Enquanto isso, os preços de frutas como abacaxi, banana nanica, abacate, manga e limão também apresentaram disparidades significativas, variando até 334,45%.

Segundo o presidente do Procon Goiânia, Júnior Café, o objetivo da pesquisa é fornecer ao consumidor informações que possam auxiliá-lo na tomada de decisão, permitindo um melhor planejamento e economia. Porém, ressalta-se que os preços podem ter sofrido alterações desde a realização do estudo, e que lojas da mesma rede podem praticar valores diferentes.

A pesquisa reforça a importância da conscientização do consumidor e destaca a responsabilidade dos comerciantes em garantir a transparência nas informações sobre os produtos e oferecer preços justos e competitivos.