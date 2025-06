Procon Goiânia identifica até 163% de diferença no preço de passagens para julho

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou nesta quarta-feira (25) o resultado da pesquisa sobre os preços de passagens aéreas e terrestres para o período de 1º a 15 de julho de 2025, início das férias escolares. O levantamento mostrou variações expressivas de até 163,74% nas tarifas aéreas e até 72,06% nas rodoviárias, dependendo do destino e da empresa escolhida.

Com base em dados do site Melhores Destinos, foram selecionadas cidades com alta demanda turística entre os brasileiros. Os trajetos partem de Goiânia para Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES). O Procon Goiânia alerta que os valores refletem o momento da pesquisa e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Tarifas aéreas – ida e volta (1º a 15 de julho)

João Pessoa: R$ 1.803,00 (Azul), R$ 2.123,77 (Gol), R$ 1.800,92 (Latam). Melhor opção: Latam, com economia de 17,92%.

Rio de Janeiro: R$ 2.193,68 (Azul), R$ 1.933,21 (Gol), R$ 1.830,41 (Latam). Melhor opção: Latam, com economia de 19,84%.

Recife: R$ 1.872,43 (Azul), R$ 1.383,99 (Gol), R$ 1.713,99 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 35,29%.

Maceió: R$ 2.447,24 (Azul), R$ 1.670,24 (Gol), R$ 1.902,76 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 46,52%.

Porto Alegre: R$ 2.562,65 (Azul), R$ 1.310,12 (Gol), R$ 2.267,32 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 95,60%.

Vitória: R$ 2.274,88 (Azul), R$ 3.215,76 (Gol), R$ 1.591,96 (Latam). Melhor opção: Latam, com economia de 102,00%.

Salvador: R$ 2.542,82 (Azul), R$ 1.209,37 (Gol), R$ 2.316,57 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 110,25%.

São Paulo: R$ 2.310,85 (Azul), R$ 927,72 (Gol), R$ 1.065,72 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 149,08%.

Fortaleza: R$ 4.520,68 (Azul), R$ 1.786,67 (Gol), R$ 1.903,87 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 153,02%.

Natal: R$ 4.505,58 (Azul), R$ 1.708,30 (Gol), R$ 1.773,41 (Latam). Melhor opção: Gol, com economia de 163,74%.

Passagens rodoviárias – ida e volta (1º a 15 de julho)

Fortaleza (semi-leito): R$ 1.849,49 (Expresso Guanabara/Real Expresso).

Vitória: R$ 1.277,10 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 443,72 (Viação Catedral). Melhor opção: Real Expresso, com economia de 13,04%.

Salvador (executivo): R$ 1.480,64 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 1.100,65 (Viação São Luiz), R$ 1.371,98 (FlixBus), R$ 1.442,98 (Viação Catedral). Melhor opção: Viação São Luiz, com economia de 34,52%.

São Paulo (executivo): R$ 820,00 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 598,40 (Viação São Luiz), R$ 376,98 (Viação Catedral). Melhor opção: Viação São Luiz, com economia de 37,03%.

Recife (executivo): R$ 1.975,73 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 1.428,16 (Viação São Luiz), R$ 1.445,98 (FlixBus), R$ 1.624,98 (Viação Catedral). Melhor opção: Viação São Luiz, com economia de 38,34%.

Natal (semi-leito): R$ 1.895,49 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 1.482,08 (Viação São Luiz), R$ 1.249,98 (FlixBus), R$ 1.375,48 (Viação Catedral). Melhor opção: FlixBus, com economia de 51,64%.

Maceió (leito): R$ 1.257,19 (Viação São Luiz), R$ 927,98 (FlixBus), R$ 1.500,00 (Viação Catedral). Melhor opção: FlixBus, com economia de 61,64%.

João Pessoa (convencional): R$ 1.774,48 (Expresso Guanabara/Real Expresso), R$ 1.456,22 (Viação São Luiz), R$ 1.075,18 (FlixBus), R$ 1.850,00 (Viação Catedral). Melhor opção: FlixBus, com economia de 72,06%.

Porto Alegre: R$ 1.487,98 (Expresso Guanabara/Real Expresso).

Rio de Janeiro (convencional): R$ 1.113,00 (Expresso Guanabara/Real Expresso).

O Procon Goiânia reforça que pesquisar e comparar preços é essencial para garantir uma boa compra. “Marcas conhecidas nem sempre representam a melhor escolha. O ideal é avaliar o custo-benefício, a reputação da empresa e a adequação às suas necessidades e orçamento”, orienta o órgão.

Informações: Programa de Defesa do Consumidor (Procon Goiânia) – Prefeitura de Goiânia

