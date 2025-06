Procon Goiás identifica variação de até 185% nos preços de presentes para o Dia dos Namorados

Com o objetivo de auxiliar os consumidores na escolha consciente de presentes para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, o Procon Goiás realizou uma pesquisa comparativa de preços em Goiânia e Itumbiara. O levantamento contemplou diversos itens comumente adquiridos na data, como perfumes, flores, cestas de café da manhã, chocolates, eletrônicos, calçados, hospedagens e acessórios.

Na capital, foram analisados 67 produtos em 44 estabelecimentos comerciais entre os dias 27 de maio e 5 de junho. A maior variação de preços foi registrada na camisa feminina do Flamengo, comercializada entre R$ 139,99 e R$ 399,99 — diferença percentual de 185,73%. A versão masculina da mesma peça também apresentou variação significativa: de R$ 149,99 a R$ 399,99, o que representa 166,68%.

Itens tradicionais do Dia dos Namorados, como flores, também registraram grandes diferenças de preço. O vaso de flores kalanchoe, por exemplo, foi encontrado por valores que variam de R$ 7,80 a R$ 20, o que corresponde a uma oscilação de 156,41%.

No segmento de cestas de café da manhã, as opções com 70 itens apresentaram preços entre R$ 300 e R$ 400. Já em relação às diárias de hotéis, a pesquisa apontou que o quarto Double Luxo é oferecido entre R$ 558,84 e R$ 572. Para o quarto Double Superior, os valores variam de R$ 349,40 a R$ 410.

Itumbiara

Em Itumbiara, a pesquisa do Dia dos Namorados foi realizada entre os dias 28 e 31 de maio e envolveu a coleta de preços de 43 produtos em 20 estabelecimentos comerciais. Na cidade, os maiores percentuais de variação foram encontrados também nas flores. O vaso de flores kalanchoe, por exemplo, foi identificado com preços entre R$ 12 e R$ 30, o que representa uma diferença de 150%. Já o vaso de lírio apresentou variação de 81,82%, sendo vendido de R$ 55 a R$ 100.

Entre os itens de perfumaria, o perfume feminino Libre Yves de 90 ml teve preços oscilando entre R$ 799 e R$ 1.290, uma diferença de 61,45%. No segmento de eletrônicos, o tablet Lenovo com 64GB e 4GB de memória foi encontrado com valores que variam de R$ 749 a R$ 1.099.

A pesquisa completa, com planilhas e relatórios detalhados, está disponível no site oficial do Procon Goiás: goias.gov.br/procon.

Recomendações ao consumidor

O Procon Goiás reforça a importância da pesquisa de preços antes da conclusão de qualquer compra, especialmente em datas comemorativas que impulsionam o consumo, como o Dia dos Namorados. Além disso, recomenda-se que o consumidor exija a nota fiscal do produto ou serviço adquirido, documento essencial para garantir direitos relacionados à troca, garantia e registro de eventuais reclamações.

Em compras on-line, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento no prazo de até sete dias após o recebimento do produto. O órgão também orienta atenção redobrada aos prazos e condições de entrega, pois, em caso de descumprimento da oferta, o consumidor tem o direito de cancelar a compra.

