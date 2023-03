Produção de girassol deve aumentar 65,1% em Goiás

A produção de girassol deve registrar o maior aumento percentual entre as culturas de grãos em Goiás na Safra 2022/2023. O 6º Levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostra que as lavouras goianas — atualmente em fase de semeadura — devem entregar 36 mil toneladas da oleaginosa, aumento de 65,1% em relação ao volume produzido na Safra 21/22.

O novo relatório também revisa para cima a estimativa da produção total de grãos no Estado. A projeção agora é de um total de 31,7 milhões de toneladas, contra 31,5 milhões de toneladas na rodada anterior, divulgada em fevereiro. Em relação à safra passada, o avanço é de 9,8%. Há expectativa de aumento também para a área plantada total (1,4%) e produtividade (8,3%).

No caso do girassol, o levantamento da Conab indica uma tendência de retração (-3,8%) da área plantada no Estado. A redução, provocada pelo avanço do milho de segunda safra, é compensada pela produtividade.

O rendimento

As lavouras goianas devem aumentar 71,2%, saltando de 0,8 tonelada por hectare na safra anterior para 1,4 tonelada por hectare na atual. Para a Safra 22/23, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) estabeleceu prazo até 31 de março para semeadura do girassol. De acordo com a Portaria nº 01/2022, a colheita deve ser realizada até 15 de julho.

Segundo a Conab, além do girassol, há projeção de aumento de produção para o milho (+29,2%), o sorgo (+6,8%), o feijão (+2,1%) e o algodão (+1,5%). A tendência para o trigo é de estabilidade e para a soja, de leve recuo (-0,6%). O arroz tem estimativa de queda (-10,9%).

Tomate

Outro indicador importante para o setor, o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também divulgado na quinta-feira, indica que Goiás deve seguir líder isolado na produção de tomate em 2023. Mais uma vez, o estado deve ser a única unidade federativa a superar a marca de 1 milhão de toneladas do fruto. O órgão estima que a produção goiana será de 1,3 milhão de toneladas, o que representa um crescimento de 11,6% em volume, na comparação com 2022. A área plantada deve atingir 13,6 mil hectares (+8,5%), com rendimento médio de 93,8 toneladas por hectare (+2,9%).

Tecnoshow Comigo 2023

Entre os dias 27 e 31 de março em Rio Verde, Goiás, acontece a TecnoShow Comigo 2023. A feira é uma vitrine de inovações tecnológicas para o pequeno, médio e grande produtor. Durante o evento, a Tramontina irá expor produtos voltados para concessionárias agrícolas. Entre os destaques estão a caixa para ferramentas Pickup Box, aliada para manutenção de máquinas e equipamentos com agilidade em propriedades rurais, os organizadores modulares PRO que permitem a customização e organização de oficinas, o Trotter, cortador de grama dirigível projetado e construído no Brasil para utilização em grandes áreas, e os Veículos Utilitários Elétricos, pensados para facilitar a logística.

.. quais as soluções para o agronegócio

O objetivo é apresentar aqueles equipamentos capazes de ampliar a produtividade no campo e de solucionar desafios enfrentados nas propriedades. A previsão é de safra recorde este ano no Brasil, onde estima-se colheita de mais de 302 milhões de toneladas.

Nova plataforma

O site da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) está com um visual mais moderno e dinâmico, que permite o acesso não apenas pelo computador, mas também pelo celular, já que é responsivo. A interface é leve e intuitiva para o leitor. O endereço continua o mesmo – www.adial.com.br .

Mercado Imobiliário

O mercado imobiliário goiano segue em franca expansão. Prova disso são os projetos ousados que chegam ao estado. Além da capital, Anápolis também se destaca com sua população acolhedora, economia pujante, localização estratégica, seu polo farmacêutico e, principalmente, seu elevado índice de desenvolvimento. Esses e outros atributos chamaram a atenção da Perplan Empreendimentos e Urbanização, que se prepara para lançar em breve o Nature Home Resort. Trata-se do primeiro condomínio boutique de Anápolis. Paulo Toledo, CEO da Cia Multiplataforma Imobiliária, e Rodrigo Camargo, diretor Comercial e de Marketing da Perplan (foto), estão otimistas com o cenário na cidade.

ER de cara nova

Seguindo seu plano de expansão e o compromisso de oferecer beleza e cuidados com o melhor atendimento, o Boticário reinaugura nesta segunda-feira, 13, seu Espaço do Revendedor (ER) em Itumbiara. Mais moderno e confortável, o local proporciona ao revendedor mais agilidade na compra. A loja, localizada no centro da cidade, está sendo preparada para receber os revendedores locais com grandes promoções. Ao longo do dia, quem comprar acima de R$ 800,00 pode girar a roleta e ganhar prêmios diversos. A equipe também estará à disposição para realização de cadastros de novos consultores.

Mais espaço

A Casa do Pica-Pau – uma das maiores lojas de Goiás nos segmentos de refrigeração comercial, ferramentas, máquinas e equipamentos agrícolas – inaugurou mais uma unidade no Setor Aeroporto, em Goiânia. A loja também é pet friendly e conta ainda com um aconchegante espaço exclusivo, para que os clientes possam aguardar a retirada da sua mercadoria, além de uma brinquedoteca para as crianças.

‘Obra de Arte’

Uma campanha global foi lançada para celebrar a icônica marca Coca-Cola e seu estímulo revigorante. Representando aqueles momentos em que as pessoas podem realmente entrar em contato com suas paixões e se expressar, a campanha “Obra de Arte” demonstra como uma Coca-Cola permite que todos transformem um momento rotineiro de pausa em algo mágico e surpreendente. Link:https://www.coca-cola.com/br/pt/offerings/masterpiecegallery

Fortes Investimentos

A Cencosud Brasil, uma das maiores supermercadistas do país e administradora do Bretas, fechou o 4° trimestre de 2022 com receita líquida consolidada de R$ 2,7 bilhões (R$ 1,8 bilhão no Varejo e R$ 829 milhões no Atacado) e crescimento de 25% sobre o mesmo período do ano anterior. A receita líquida no ano foi de R$ 9,2 bilhões com aumento de 13% sobre 2021. A aquisição do Giga Atacado, oficializada em 1º de julho, contribuiu de forma significativa para o desempenho da companhia no Brasil e fez com que a participação do formato C&C quase dobrasse, chegando a representar 31,1% da receita líquida da Cencosud Brasil. Em 2022 foi também o ano em que a Cencosud Brasil fez importantes avanços em ESG, quando o consumo de energia elétrica renovável foi de 185 mil mWh, representando 73,5% de toda eletricidade consumida pela companhia.

Viiixe, é o piseiro

A festa que reúne fenômenos do forró e piseiro está de volta a Goiânia e confirma novas atrações. Mari Fernandez, João Gomes, Nattan, Xand Avião, Vitor Fernandes e Tarcísio vão se apresentar no dia 26 de março durante o festival Viiixe, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Os ingressos estão disponíveis para compra a partir de R$120,00 na plataforma Brasil Tickets. Além de Goiânia, foi realizada em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte, Salvador, dentre outros municípios. Segundo os organizadores, a ideia foi ter a mesma estrutura de festivais já consolidados, como o VillaMix e o Festeja, dedicados ao sertanejo.