Produtores pedem investimentos em energia para acelerar expansão do Vale do Araguaia

O déficit de energia elétrica no Vale do Araguaia voltou a ser tema central entre produtores rurais e lideranças políticas de Goiás. Durante a Abertura do Plantio de Soja Goiana, realizada no último sábado (27) na Fazenda Tamburi, em Nova Crixás, a carência de infraestrutura energética foi apontada como o maior entrave para o avanço da nova fronteira agrícola do Estado. O encontro reuniu mais de mil participantes, entre agricultores, autoridades e representantes de entidades do setor.

A região, considerada estratégica para o crescimento do agronegócio, já responde por 10% da produção de soja e 15% do milho em Goiás. Só na última safra, o Estado colheu 20,75 milhões de toneladas de soja, das quais 2 milhões tiveram origem no Vale. O potencial, no entanto, esbarra na falta de energia para sustentar projetos de irrigação e expansão agrícola.

O presidente da Aprosoja-GO, Clodoaldo Calegari, foi enfático ao afirmar que o tema não sairá da pauta da entidade. “Temos um estado estacionado por conta da falta de fornecimento de energia. Nessa questão, não vamos dar refresco”, disse, pedindo união dos produtores para transformar “potencial em potência”.

O vice-governador Daniel Vilela (MDB) destacou que o governo estadual articula um grupo de trabalho com produtores e lideranças locais para cobrar investimentos do governo federal e da concessionária de energia. Ele citou ainda negociações com o Ministério de Minas e Energia para garantir que o novo linhão, previsto para leilão em outubro, beneficie diretamente o Araguaia.

Outras lideranças reforçaram o coro. O presidente da Faeg, José Mário Schreiner, lembrou que a energia elétrica é essencial para ampliar áreas irrigadas e tornar a região mais competitiva. Já o ex-deputado federal Aldo Rebelo ressaltou a transformação do território nos últimos 30 anos e a contribuição do agronegócio para a segurança alimentar global.

Além da energia, a logística também foi apontada como prioridade. O futuro Terminal Logístico de Grãos da Ferrovia de Integração Centro-Oeste deve gerar 10,8 mil empregos e um impacto de R$ 132,6 milhões no PIB agropecuário regional.

A sustentabilidade foi outro destaque do encontro. Segundo o Instituto Mauro Borges (IMB), a recuperação de pastagens degradadas no Vale pode ampliar a produção sem comprometer o meio ambiente, além de contribuir para a captura de carbono.

Com 11 municípios e mais de 2 milhões de hectares passíveis de conversão em áreas produtivas, o Vale do Araguaia se consolida como a grande aposta do agro goiano, desde que receba os investimentos necessários para destravar seu crescimento.