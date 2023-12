Proerd forma mais de 500 estudantes da rede municipal de Anápolis

Mais de 500 estudantes da rede municipal de Anápolis concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), em uma conferência realizada em parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O Proerd, implantado na cidade desde o ano 2000, tem como objetivo promover práticas de valorização da vida, combate ao uso de drogas e erradicação da violência. Neste semestre, os alunos das escolas municipais Ayrton Senna da Silva, Cora Coralina, Dr. Anapolino Silvério de Faria, Maria Elizabeth Camelo Lisboa e Rosevir Ribeiro de Paiva participaram do programa.

Maria Vitória Valadão, estudante da Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva, casualmente sua experiência: “Fiquei muito feliz de ter participado do Proerd junto com os meus amigos. Assim a gente pôde entender sobre os tipos de violência, drogas, e as estratégias que devemos adotar pra ficar longe delas.”

O secretário municipal de Educação, Alex Martins, destacou a importância da parceria entre a Polícia Militar e o município, enfatizando que o Proerd não é apenas um programa educacional, mas um investimento no futuro das crianças. “Estamos orgulhosos de cada estudante que se formou hoje e confiantes de que eles levarão os ensinamentos do programa ao longo de suas vidas”, afirmou.

O Tenente Borba, um dos instrutores do programa, expressou a alegria de ver cada vez mais estudantes se formando no Proerd. Ele ressaltou a importância de orientar os alunos a buscar o apoio à família e a contar com a Polícia Militar como uma referência de segurança e aprendizado para permanecerem longe das drogas.

Desde sua implantação, o Proerd já formou mais de 50 mil estudantes em Anápolis, disseminando uma mensagem de paz, combate à criminalidade e prevenção ao uso de drogas.