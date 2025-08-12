Professor Antonio Cruvinel toma posse para novo mandato como reitor da UEG

Reeleito em junho com 65,5% dos votos válidos pela comunidade acadêmica, Antonio Cruvinel assume nesta quarta-feira, 13, seu segundo mandato à frente da Universidade Estadual de Goiás. A cerimônia, no Teatro Basileu França, também marcará a posse dos diretores dos cinco institutos acadêmicos da instituição, dando início ao quadriênio 2025-2029.

O reitor Antonio Cruvinel Borges Neto será empossado para novo mandato nesta quarta-feira (13/8), às 10h, no Teatro Basileu França, em Goiânia. A solenidade contará com a presença da comunidade acadêmica e de autoridades locais e estaduais.

O evento também dará posse aos diretores dos cinco institutos acadêmicos da UEG, que assumem suas funções para o quadriênio 2025-2029.

Cruvinel foi reeleito no último dia 4 de junho com 65,5% dos votos válidos, em eleição que contou com a participação de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos. Sua recondução dá continuidade a um projeto de fortalecimento institucional e excelência acadêmica.

“O reconhecimento e a defesa da identidade da UEG, como universidade pública estadual dedicada ao interior e vocacionada ao Cerrado, são as bases do trabalho que construímos desde agosto de 2021”, afirma o reitor.

Durante a atual gestão, a UEG registrou avanços significativos, como o crescimento expressivo do orçamento, que passou de R$ 234 milhões em 2021 para R$ 535 milhões em 2025, além da ampliação do diálogo com a comunidade universitária por meio do Conselho Superior Universitário (CsU).

Entre as prioridades do novo mandato estão: defesa da autonomia universitária, valorização dos servidores, gestão transparente e participativa, cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e consolidação da UEG como instituição inclusiva, de qualidade e com forte presença no interior de Goiás.

Perfil

Antonio Cruvinel é professor universitário desde 2007 e ingressou na UEG em 2010, por concurso público. Já foi diretor da Unidade Universitária de Trindade e do Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas. É graduado em Telecomunicações (habilitação em Redes de Computadores) e especialista em Gestão de TI pelo IFG. Mestre em Engenharia Agrícola pela UEG, tem ênfase no desenvolvimento de sistemas agroindustriais.

Sobre a UEG

Criada pela Lei nº 13.456/1999, a UEG adota o modelo multicampi e mantém sede em Anápolis, com presença em 39 municípios goianos. Oferece 36 cursos de graduação (119 ofertas presenciais e 5 EaD), atendendo 13,6 mil estudantes. Na pós-graduação, possui 19 programas stricto sensu, com mais de 900 alunos. A instituição conta com 1.137 docentes efetivos e 662 servidores técnico-administrativos.

Serviço – Posse do reitor e diretores da UEG

📅 Data: 13 de agosto (quarta-feira)

⏰ Horário: 10h (Welcome Coffee a partir das 9h)

📍 Local: Teatro Basileu França – Av. Universitária, 1750, Setor Leste Universitário, Goiânia