Programa de Aquisição de Alimentos beneficia mais de 2 mil produtores da agricultura familiar

PPA Goiás 2025 terá investimento total de R$ 29,9 milhões para aquisição da produção de alimentos em 183 municípios goianos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 15:28

agricultura familiar
Governo de Goiás beneficia mais de 2 mil produtores da agricultura familiar (Foto: Seapa)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), divulgou o resultado final do Programa de Aquisição de Alimentos no Estado de Goiás (PAA Goiás). A iniciativa, executada em parceria com a Emater Goiás e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), tem investimento total de R$ 29,9 milhões, que serão destinados à compra da produção de 2.015 produtores da agricultura familiar de 183 municípios goianos.

O PAA Goiás tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, promover a segurança alimentar e fomentar a economia rural por meio da aquisição direta de alimentos produzidos pelos agricultores, destinados a entidades socioassistenciais cadastradas na OVG e a centros de apoio, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Nesta edição, o programa recebeu 3.126 propostas pela Plataforma PAA Goiás. Após análise e ajustes no ranqueamento final, 2.015 propostas foram classificadas para fornecimento e 827 permaneceram em cadastro reserva, respeitando critérios de pontuação, ordem de prioridade e correções identificadas ao longo do processo.

Análise dos recursos
Após a divulgação do resultado preliminar, a Comissão Especial do PAA Goiás analisou 239 recursos administrativos protocolados pelos produtores. Deste total, 67 foram deferidos e 172 indeferidos, conforme os critérios estabelecidos no edital. O procedimento garantiu a transparência e a conformidade das etapas, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende destaca que o programa reforça o compromisso do Governo de Goiás com o fortalecimento do campo e a inclusão produtiva. “O PAA Goiás consolida um modelo eficiente de política pública, que valoriza a produção local e leva alimentos de qualidade para quem mais precisa. A cada edição, conseguimos alcançar mais municípios e garantir que o recurso público chegue a quem realmente produz no meio rural”, afirma.

A superintendente de Produção Rural da Seapa, Patrícia Honorato, destaca a importância da etapa final do processo. “Com o resultado final homologado, avançamos para a fase de execução, garantindo que os produtores comercializem de forma segura e que a população tenha acesso a alimentos de qualidade e de origem familiar”, afirma.

Saiba mais
Com a homologação do resultado final, a Seapa dará início aos procedimentos administrativos para emissão das ordens de fornecimento aos produtores classificados. Após o recebimento dessas ordens, os agricultores estarão autorizados a realizar as entregas às entidades socioassistenciais habilitadas, conforme o cronograma de execução do projeto. A expectativa é que o fornecimento de alimentos ocorra de forma parcelada entre novembro de 2025 e junho de 2026.

A lista completa dos produtores classificados está disponível na página institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, no site da Seapa.

 

