Programa de recuperação da aprendizagem beneficia 300 mil alunos e professores

O programa pedagógico SER Goiás (Sistema Educacional de Recuperação da Aprendizagem), iniciativa implementada pelo governo de Goiás e desenvolvida pela Fundação Sagres, já atende 300 mil alunos e professores da rede estadual de educação. O relatório anual das ações do projeto foi apresentado nesta terça-feira (12) pela Seduc (Secretaria de Estado da Educação), com a presença do governador do Estado, Ronaldo Caiado, e da secretária de Educação, Fátima Gavioli. Em 2023, o projeto inovou para, além dos desafios educativos que estimulam a recuperação da aprendizagem, gerar demonstrativos que medem o desempenho e a frequência do aluno.

Ativo desde outubro de 2021, o programa ampliou este ano a produção dos conteúdos e as ferramentas interativas. Criou também o Só Vem, uma série lúdica, educativa e interativa baseada na competência de Projeto de Vida, que estimula os estudantes a desenvolverem seus objetivos pessoais e profissionais, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O SER Goiás é um programa pedagógico aplicado pela Superintendência de Ensino Fundamental do estado. O projeto é dedicado a oferecer suporte aos alunos, pais e professores com conteúdo multimídia e distribuição multiplataforma. O foco é ajudar no reforço escolar e na recomposição da aprendizagem. A plataforma digital do SER Goiás tem apoio do Sagres Educa, uma iniciativa da Fundação Sagres.

Disponibilizado na plataforma NetEscola, o SER Goiás alcançou este ano a marca de 100% das Coordenações Regionais de Educação (CREs) em todo o Estado, 95% de participação dos alunos do 9º ano e 80% de acesso dos estudantes de anos finais. “Se fortaleceu [o programa] como uma estratégia pedagógica de recomposição da aprendizagem e também como recurso complementar ao currículo contínuo do estudante”, argumenta Vinicius Tondolo, diretor do Sagres Educa.

Plano Pedagógico

O programa foi criado como parte do Plano Pedagógico de Ampliação e Recomposição da Aprendizagem na rede para professores e estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. “Todo o conteúdo é pensado de uma forma criativa e lúdica para oferecer ao estudante uma experiência de aprendizagem divertida e comprometida com um mundo melhor”, explica o diretor da Sagres Educa.

Desde sua criação, o programa já ofereceu mais de 900 videoaulas lúdicas e interativas que usa técnicas de neurociência no entretenimento educacional aplicadas a conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Língua Inglesa, História e Geografia. Somente neste ano, já registrou mais de 28 milhões de desafios (questões) realizados. Com 28 mil usuários com acesso diário à plataforma, o programa desenvolveu ferramentas de monitoramento com visão personalizada de desempenho e acesso de alunos.

O projeto já apoiou a Secretaria na realização de eventos e formações de promoção de técnicas de aprendizagem inovadoras com mais de 2 mil professores. Outra inovação recente foi o suporte técnico e pedagógico aos usuários por meio de um telefone 0800 e WhatsApp. Ainda em 2023, a iniciativa ampliou o alcance em TV aberta para 52 municípios e está disponível para cerca de 4,3 milhões de pessoas.

Sobre a Fundação Sagres

A Fundação Sagres é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com mais de 20 anos dedicados à educação, à comunicação e à cultura, especializada em soluções educativas, convergentes e multiplataformas. Desde 2020, é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como integrante do Pacto Global de mídia da ONU com o objetivo de ensinar, conscientizar e fomentar práticas, iniciativas e projetos que divulguem e amplifiquem o propósito e os valores da Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.