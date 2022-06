Programa EJAtec abre período de matrículas

Jovens e adultos com idade acima de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio podem se inscrever, a partir desta segunda-feira (27), ao Programa de Educação de Jovens e Adultos na modalidade à distância, o EJATec, ofertado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) na rede pública estadual de ensino.

O período de matrícula segue até o dia 24 de julho de 2022, pelo site do EJAtec, e os interessados começam a estudar no próximo semestre. O principal objetivo do programa é possibilitar, por meio de uma plataforma digital, a conclusão dos estudos.

Neste segundo semestre, o programa será ofertado em 42 diferentes polos no Estado, distribuídos nos municípios de Águas Lindas; Anápolis; Anicuns; Aparecida de Goiânia; Aragarças; Cabeceiras Caldas Novas; Carmo do Rio Verde; Catalão; Ceres; Cezarina; Crixás; Formosa; Goiânia; Goiatuba; Inhumas; Iporá; Itaguaru; Itapaci; Itumbiara; Mineiros; Montes Claros de Goiás; Morrinhos; Palmeiras de Goiás; Paraúna; Pirenópolis; Porangatu; Rio Verde; Santa Terezinha de Goiás; Santo Antônio do Descoberto, São Miguel do Araguaia; Trindade; Uirapuru; Uruaçu; Uruana e Valparaíso de Goiás.

EJAtec

O programa, que tem duração de 18 meses, garante uma carga horária de 1.200 horas, sendo que 80% dessas aulas serão em ambiente virtual e 20%, presencial.

Os estudantes podem se matricular em qualquer série do ensino médio, seguindo a diretriz da Educação de Jovens e Adultos que determina que as séries sejam semestrais. As pessoas que estudam no EJAtec também podem se inscrever para fazer o Encceja.

Além da realização da matrícula, aqueles que estudam no EJA presencial e querem mudar para a Educação a Distância (EaD), poderão, também, solicitar a transferência para a modalidade à distância na própria unidade escolar.