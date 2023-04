Programa Jovem Aprendiz prepara estudantes para o mercado de trabalho

Jeniffer Lopes Silva, de 21 anos, conquistou sua primeira carteira assinada após adquirir um pouco de experiência como aprendiz na recepção do escritório do Bretas em Minas Gerais. Há dois meses ela foi contratada, após participar de um processo seletivo na rede e, desde o mês de março, é ressupridorora. “O mercado quer experiência, mas não dá a oportunidade de tê-la. Ser Jovem Aprendiz me permitiu essa possibilidade, me desenvolver como pessoa, como profissional e ajudar em casa”, pontua.

A inserção de jovens no mercado de trabalho é um desafio. A categoria tende a demorar mais para conseguir uma vaga, em razão da inexperiência e da pouca maturidade profissional. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE (Pnad), no primeiro trimestre de 2022 – enquanto a taxa média de desemprego brasileira era de 11,1% – o desemprego entre pessoas de 18 a 24 anos chegava a 22,8%.

Querendo seguir o mesmo caminho, a estudante Samara Frazão da Silva, 16 anos, é aprendiz administrativa no Centro de Distribuição em Goiás da rede há um ano. A estudante do segundo ano do ensino médio já pensa em fazer uma universidade e conta que o trabalho a ensinou a lidar melhor com as pessoas. “Está sendo uma experiência muito importante na minha vida pessoal e profissional. Aprendi a reconhecer meus erros e que faço parte do funcionamento de uma empresa”, afirma.

Como participar

No programa participar Jovem Aprendiz, o estudante deve cursar uma formação no Sistema S, CIEE, entre outros. Sendo menor de idade, tem que obrigatoriamente estudar em escola regular. Com uma renda média de meio salário mínimo, o Jovem Aprendiz tem a carga horária semanal de 20 horas, dividida tanto para a formação teórica quanto para prática na empresa.

Além de aprender a atuar em determinadas funções, o jovem, que deve estar regular em seus estudos para se candidatar, tem também sua primeira fonte de renda, passando a administrar um orçamento pessoal e começando a entender a relação entre trabalho e educação financeira. Os estudantes e demais interessados em trabalhar no Bretas podem cadastrar currículo no https://cencosudbrasil.gupy.io/.

Oportunidades para o jovem

No Brasil, existem duas principais vias de ingresso no mundo do trabalho que passam pelos programas de estágio e aprendizagem e são regidos respectivamente pela chamada Nova Lei do Estágio, estabelecida em 2008,e pela Lei da Aprendizagem, estabelecida no ano 2000.