Projeto Artes no Centro reúne cultura, artesanato e música no Sesc Goiânia

A nova edição do projeto Artes no Centro acontece no próximo dia 19 de julho, no Sesc Centro, em Goiânia. O evento vai reunir feira de artesanato, espetáculos de circo e teatro, escambo de livros, música ao vivo e gastronomia. Com entrada gratuita, a programação ocorre das 9h às 17h e promete movimentar o centro da cidade com arte e cultura acessível.

Além das atrações artísticas, o projeto Artes no Centro conta com opções gastronômicas variadas, como café da manhã, almoço e lanche da tarde a preços acessíveis. Entre os destaques da programação estão o show acústico de Pádua, apresentações da Cia Devir (Recife/PE) e o espetáculo de teatro lambe-lambe “Elza”, da Cia Nú Escuro (Goiânia/GO).

Segundo Marcelo Di Castro, supervisor de cultura do Sesc Centro, o objetivo é oferecer um dia completo de experiências artísticas. “A cada edição, reunimos música, teatro, artesanato, literatura e gastronomia. O público participa, consome arte e valoriza a produção local e nacional”, afirma.

O evento também fortalece a economia criativa. Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi, ações como essa valorizam artesãos, artistas e produtores culturais. Já Leopoldo Veiga Jardim, diretor regional do Sesc, destaca que a feira “potencializa a produção artística e permite ao público o contato direto com os criadores, incentivando a compra de peças autorais”.

Com atividades para todas as idades, o projeto Artes no Centro reafirma seu papel como um dos principais eventos multiculturais de Goiânia. A feira de artesanato e arte popular estará aberta ao longo de todo o dia, e a programação completa pode ser conferida no site oficial do Sesc Goiás.