Projeto de editora goiana entra para “hall da fama do UFC”

A editora goiana Inteligência Educacional entrou para o “hall da fama do UFC” pelo impacto social à comunidade através da coletânea de livros “Esporte para além das fronteiras”. A cerimônia de premiação vai acontecer na próxima quinta-feira (06), em Las Vegas, nos Estados Unidos, e vai ser transmitida pelo UFC Fight Pass.

A coleção tem como autores os Irmãos Nogueira – Rogério (Minotouro) e Rodrigo (Minotauro) – além de Pedro Trengrouse e Felipe Piovesana, nomes de destaque no mundo esportivo e educacional. Formada por 21 exemplares – entre material para o estudante, para o professor e para a família – a coletânea “Esporte para além das fronteiras” envolve não só técnicas dos esportes. Ela aborda variados conteúdos capazes de tornar o estudante protagonista da sua vida, por meio de regras básicas, fundamentos técnicos, organização das equipes, influência positiva de ídolos, valores e outras informações relevantes.

Os livros são voltados para alunos, professores e para as famílias e adotados em unidades escolares dos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais e tem alcance sobre cerca de 13 mil pessoas. “Não é só falar sobre uma atividade recreativa. Ela tem que ser vista como uma atividade complementar para o desenvolvimento humano. Esse material propõe com que tudo o que se fala na teoria tenha forma e aplicabilidade junto com os professores, coordenadores, famílias e permite tirar o nosso sonho da teoria para trazer ele para a prática”, explica a CEO da Inteligência Educacional, responsável pela edição do livro, Millena Araújo.