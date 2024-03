Projeto Dibuiando o Samba estreia no Quintal do Jajá

Neste domingo, 24, o Quintal do Jajá receberá uma atração musical inédita em seu palco: o projeto Dibuiando o Samba. Essa será a primeira vez que o grupo leva o seu som para o público da casa, que poderá conferir versões de grandes sucessos de samba, pagode da década de 1990, axé e MPB. O espaço cultural e gastronômico está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas, em Goiânia. O show terá início às 13h30, com couvert artístico a R$ 15 por pessoa.

O Dibuiando o Samba é um projeto criado a partir da iniciativa de alguns integrantes da banda Chá de Gim, reconhecida na cena musical goiana. Com um repertório que inclui músicas de artistas consagrados como Nelson Cavaquinho, Candeia, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, o grupo promete uma tarde repleta de samba raiz para o público do Quintal do Jajá.