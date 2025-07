Projeto Música no Bosque apresenta Heróis de Botequim em noite de samba no Bosque dos Buritis, nesta sexta

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), promove nesta sexta-feira (18/7) mais uma edição do projeto Música no Bosque, no tradicional Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. Com início às 19h e entrada gratuita, o evento será marcado por muito samba e celebração da cultura popular com o grupo Heróis de Botequim.

Conhecido por seu trabalho voltado ao samba de raiz e à valorização da música brasileira, o grupo Heróis de Botequim tem repertório animado, repleto de clássicos e promete animar a noite ao ar livre, convidando o público a cantar e dançar.

Além da apresentação musical, o evento contará com feira de artesanato, com produtos feitos por artistas locais, e uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas. A proposta é reunir famílias, amigos e amantes da boa música em um ambiente aconchegante e acessível, fortalecendo o vínculo entre arte e convivência.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Uugton Batista, o projeto reforça o compromisso da prefeitura em promover eventos gratuitos e de qualidade para a população. “Queremos criar momentos de encontro e alegria, aproximando o público dos nossos artistas e valorizando a cultura como instrumento de bem-estar e cidadania”, afirma.

Heróis

O grupo Heróis de Botequim já dividiu palco com ícones da música brasileira, entre eles Alcione, Monarco da Portela, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, O Teatro Mágico, Nenhum de Nós e Demônios da Garoa. Desde que foi fundado, o grupo já se apresentou em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio de Janeiro, além da Embaixada do Brasil em Londres e outros locais da capital inglesa ao longo das Olimpíadas de 2012.

O Heróis de Botequim tem um CD e um DVD lançados, que trazem regravações de grandes sucessos da MPB e músicas autorais. Na performance deste sábado, o grupo vai levar para o público canções autorais e grandes sucessos de nomes como Dona Ivone Lara, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Clementina de Jesus, Geraldo Pereira, Caetano Veloso, Beth Carvalho e Fundo de Quintal.

