Projeto ‘Todos contra Dengue’ mobiliza escolas no combate à doença

A luta contra a dengue em Goiânia ganhou um reforço muito importante e os combatentes são determinados: os agentes mirins. O projeto “Todos contra a Dengue” é uma ação do Governo Federal que, no município, é realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Várias parcerias estão envolvidas no programa, como os agentes de Endemia.

O programa “Todos contra a Dengue” abrange várias atividades com as crianças cujo objetivo maior é disseminar as informações à comunidade sobre a dengue, febre chikungunya e zika vírus. Além disso, a proposta visa despertar no aluno o espírito combativo para participar da situação como agente ativo.

O planejamento prevê ações mensais de acordo com a faixa etária da criança. Um dos vários programas exemplares é o da Escola Municipal Professor Aristoclides Teixeira (Jardim Pompéia). Nesse mês de fevereiro, a instituição mobilizou os pequenos de 4 a 5 anos. A diretora da escola, Michelly Aparecida Silva Leandro, conta que as crianças participam com alegria de atividades como confecção de cartazes preventivos, simulação de focos do mosquito transmissor da doença, panfletagem, contação de estórias e encenações, dentre outras.

“Esse tipo de estratégia sensibiliza a comunidade escolar sobre a contribuição de cada um no combate à dengue e outras doenças. Dentro das várias diretrizes do projeto, també é destacada a importância da coleta seletiva do lixo e outras atitudes de sustentabilidade ambiental. E as crianças são agentes dedicados, com muito poder de convencimento”, sublinha a diretora. Todas as unidades escolares da SME participam do projeto