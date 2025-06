Prometido para março, aplicativo da nova Área Azul para Goiânia tem previsão para agosto

O novo aplicativo da Área Azul de Goiânia, anunciado como uma das entregas dos 100 primeiros dias da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB), ainda não foi lançado. Previsto para o dia 30 de março, o sistema teve o cronograma adiado e, segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), deve entrar em funcionamento apenas em agosto.

A SET informou à Tribuna do Planalto que o projeto está na fase de implantação tecnológica e finalização da infraestrutura, como na integração do aplicativo com os sistemas de pagamento, credenciamento de usuários e comerciantes, além da realização de testes com agentes de fiscalização digital.

“Estamos nos ajustes finais e a previsão é que o sistema esteja pronto para ser lançado até agosto”, informou a secretaria por meio de nota. Os estudos técnicos já foram concluídos em parceria com a RedeMob, segundo a pasta.

O aplicativo substituirá o sistema atual, que permite a compra de créditos digitais pela página “Área Azul” do app Goiânia 24 Horas, lançado na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD) em substituição aos cartões físicos.

Ampliação de vagas