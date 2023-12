Prorrogada até final de 2024 a validade de processos de habilitação

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou os prazos para finalização dos processos de formação de condutores de veículos que venceriam neste final de ano. De acordo com a resolução publicada ontem, os condutores em formação terão até 31 de dezembro de 2024 para finalizarem os seus processos junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

De acordo com o Contran, o novo prazo é válido para todos os processos de habilitação ativos no órgão. “Os candidatos à primeira CNH terão agora um prazo maior para agendar suas provas e concluir seus processos”, pontuou o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.