Cidades

Prorrogada campanha de renegociação de dívidas com a Equatorial

Consumidores podem negociar débitos até 14 de novembro, com parcelamento no cartão ou na fatura de energia


03/11/2025 - 10:45

Além da isenção total sobre encargos, os consumidores podem parcelar o valor devido no cartão de crédito. (Imagem: reprodução)

A Equatorial Goiás anunciou a prorrogação da campanha especial de negociação de débitos, que agora segue até o dia 14 de novembro. A iniciativa oferece 100% de desconto em juros, multas e atualização monetária para clientes que possuam duas ou mais faturas em atraso, permitindo que regularizem suas contas com condições facilitadas.

Além da isenção total sobre encargos, os consumidores podem parcelar o valor devido no cartão de crédito — em prazos que variam conforme a bandeira e as condições da administradora — ou optar pelo pagamento direto na fatura de energia. “O objetivo é aproximar ainda mais a distribuidora da população, oferecendo soluções acessíveis para quem precisa colocar as contas em dia. Sabemos que imprevistos acontecem, por isso queremos garantir condições que realmente façam a diferença na vida dos nossos clientes”, destaca o gerente de Experiência do Cliente da Equatorial Goiás, Hugo Leandro.

Como participar

Os clientes podem realizar o pagamento por meio do site oficial da distribuidora — www.equatorialenergia.com.br —, acessando o link “Pagar com Cartão”, ou presencialmente nas agências de atendimento da Equatorial Goiás.
Durante o período da campanha, equipes itinerantes da companhia também estarão presentes em ações presenciais, devidamente identificadas com uniforme e crachá, oferecendo a possibilidade de pagamento imediato via máquina de cartão.

As bandeiras aceitas para pagamento são:

  • Débito: Elo, Visa, Mastercard e cartão Auxílio Emergencial;

  • Crédito: Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.

Facilidade e compromisso

De acordo com a empresa, a ação reforça o compromisso da Equatorial Goiás em facilitar a vida dos goianos e manter a regularidade do fornecimento de energia. A campanha busca incentivar a negociação de débitos de forma segura e acessível, reduzindo a inadimplência e evitando cortes no fornecimento. “Essa é mais uma ação que reforça o compromisso da Equatorial Goiás em facilitar a vida dos goianos e manter a relação de parceria com nossos clientes. Queremos que todos tenham a chance de recomeçar sem pendências e com energia em dia”, reforça Hugo Leandro.

Serviço

Prazo para negociação: até 14 de novembro
Site: www.equatorialenergia.com.br → opção “Pagar com Cartão”
Locais: agências de atendimento da Equatorial Goiás e ações presenciais com equipes identificadas
Pagamentos aceitos: débito e crédito, com parcelamento disponível

