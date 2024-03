Protetores de animais podem receber rações de graça em Goiânia

Os protetores de animais de Goiânia já podem se inscrever para receber gratuitamente ração para cães. O projeto foi lançado pela Prefeitura de Goiânia e, de acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), poderão se cadastrar protetores independentes atuantes que residem na capital e que preencham as condições estabelecidas. Os sacos de ração serão entregues de acordo com o cronograma e até quando durar o estoque do projeto. Ao todo, será investido R$ 1 milhão no programa de bem-estar animal.

Além dos protetores, a ração adquirida também atenderá a demanda dos parques públicos municipais que possuem comedouros para animais em situação de rua, que já são encontrados nos parques Cascavel, Flamboyant, Leolídio di Ramos Caiado (Goiânia 2), Lago das Rosa, Linear Macambira Anicuns, Atheneu, além do Bosque dos Buritis, Jardim Botânico e na entrada da própria sede da Amma e outros espaços públicos da Capital.

Cadastro

O cadastro dos protetores deverá ser realizado presencialmente no auditório da Amma, das 8h até as 12h, entre segunda-feira (18/3) e quarta-feira (20/3), na Rua 75, esquina com a Rua 66, Edifício Monte Líbano, Setor Central. “É importante destacar que a distribuição será conforme o edital e a legislação vigente. Os protetores independentes, portanto, receberão as rações de acordo com a quantidade de animais dos quais são tutores”, explica o presidente da Amma, Luan Alves.

Para se cadastrar, será preciso apresentar o nome completo do protetor e os documentos comuns: a) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), b) Cópia do Documento de Identidade (RG) do protetor, c) Cópia do comprovante de residência, em nome do Protetor, d) Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico. Deverá ser comprovada através de cinco (cinco) fotos a responsabilidade pelos animais (Cães).

Durante o período de cadastramento, a Amma disponibilizará para os protetores o telefone (62) 3524-1417, das 8h às 16h, para retirar dúvidas a respeito do cadastramento.

Bem-Estar Animal

Na gestão do prefeito Rogério, entre 2021 e 2023, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) mudou completamente a forma como os pets são tratados em Goiânia. Em março de 2023 foi entregue a Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet) do Centro de Saúde e Bem-Estar Animal – Genoveva Rezende Machado São Francisco de Assis.

Em abril do mesmo ano, a Amma deu início às cirurgias de castração no município. Foram 3.519 cirurgias de castração em pets de famílias de baixa renda realizadas entre abril e dezembro de 2023. No período foram 5.185 cirurgias, entre castração, procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais e cirúrgicos complexos, além de 5.191 consultas.

Em janeiro de 2024, a Superintendência de Bem-Estar Animal da Amma informou os recordes de castração. O mês teve 621 cirurgias do tipo. “Desde que ampliamos o serviço de bem-estar animal, o número de atendimento tem aumentando, mostrando que Goiânia mudou completamente a política de bem-estar animal e cuidado com os pets”, explica o presidente da Amma.