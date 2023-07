Prouni: comprovação de dados segue até a próxima sexta (14)

Os candidatos selecionados na primeira chamada do Prouni têm até a próxima sexta-feira para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição para garantir as vagas. A documentação precisa ser apresentada junto à universidade para a qual o aluno foi aprovado.

O Programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. O interessado deve ter realizado as duas últimas edições do Enem e obtido média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Fies

Nesta sexta-feira (07) terminam as inscrições para aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Os cadastros podem ser feitos através do site do Ministério da Educação. Para participar, o interessado deve ter participado do Enem, a partir da edição de 2010 e ter obtido nota mínima nas provas e redação.