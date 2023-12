Quasar celebra 35 anos com estreia do espetáculo “Menos da Metade”

A goiana Quasar Cia de Dança, uma das principais companhias de dança do Brasil, está comemorando seus 35 anos de existência com a estreia do espetáculo “Menos da Metade”. Reconhecida por sua linguagem singular, desenvolvida ao longo de mais de três décadas, o grupo mais uma vez se desafia. Neste momento especial, o coreógrafo Henrique Rodovalho decidiu fazer uma pausa em suas temáticas habituais para abordar um assunto urgente e relevante para toda a sociedade. Com o espetáculo “Menos da Metade”, a Quasar trata sobre a destruição do bioma Cerrado, um tema que reflete a urgência da sobrevivência e a importância da preservação ambiental.

O diretor artístico traz algo completamente diferente de tudo que já fez até agora. Através da dança, ele convida o público a refletir sobre a relação entre a humanidade e o meio ambiente, mostrando como a destruição do Cerrado afeta diretamente nossa existência e a sobrevivência de um ecossistema devastado. Segundo Rodovalho, menos da metade é a quantia que ainda resta da flora característica de nosso estado.

No palco, os bailarinos da Quasar se transformam em um elo entre a audiência e a natureza do Cerrado, tecendo uma narrativa que busca envolver e fazer sentir a grandiosidade e a fragilidade desse bioma. Através de movimentos e expressões corporais, eles evocam a beleza, a contorção, as temperaturas, as texturas e as fragrâncias desse ambiente tão rico e ameaçado.

Sobre sua nova obra, o coreógrafo ainda diz: “Eu tenho pensado nesse trabalho há bastante tempo e cada vez mais percebo a necessidade dele. Esse ano estamos vivendo temperaturas fora do comum em todo o Brasil, com secas devastadoras em alguns lugares e chuvas destruidoras em outros. Até mesmo para quem é produtor rural, essas condições são prejudiciais. E Goiás é o estado que mais tem terras produzindo soja ou criando bovinos. Uma coisa que tenho pensado é na real necessidade de se desmatar mais terras, para garantir novas safras e rebanhos. Precisamos, sim, de reflorestar as áreas de conservação já degradadas, com consciência de que nosso futuro e de nossos descendentes depende disso. A ideia desse espetáculo da Quasar é levantar essas questões, mesmo que cause incômodo em quem não pensa dessa maneira. Debater isso, a partir de um estado que desmata e que está perdendo seus biomas é nossa obrigação.”

A Quasar Cia de Dança acredita que a arte pode ser uma poderosa ferramenta de transformação e conscientização. Por isso, através do espetáculo “Menos da Metade”, eles buscam despertar a consciência do público e incentivar ações em prol da preservação do Cerrado. A destruição se transforma em esperança e a indiferença se converte em ação.

A obra terá sua première em Goiânia amanhã, terça-feira, 19, às 20h, no Teatro Madre Esperança Garrido. Outras duas apresentações acontecem na quarta e quinta-feira, 20 e 21. Os ingressos custam R$ 80 a inteira, com descontos previstos em lei (estudantes e idosos) e 50% para quem doar dois quilos de alimento não perecível (exceto sal e Fubá).

Os donativos serão destinados à Associação Quilombola Cristininha (Caiapônia/GO). Os bilhetes podem ser adquiridos pelo Sympla.com.br. Em Goiânia, a sessão de 5ª feira, 21, contará com audiodescrição, para pessoas cegas ou com baixa visão. O projeto conta com o patrocínio da Belcar Caminhões, por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura – Goyazes.