Quase metade das empresas goianas já utiliza inteligência artificial no dia a dia

Quase metade das empresas de Goiás já incorporou a inteligência artificial (IA) em suas rotinas. O dado faz parte da sétima edição do relatório “Tendências”, elaborado pela consultoria Ecossistema Great People & GPTW, que aponta que 48% das organizações goianas utilizam IA em atividades cotidianas. O índice coloca o estado à frente de outros, como Paraná (47%), Alagoas (45%) e Sergipe (45%), reforçando a posição de Goiás como referência em inovação tecnológica.

Setores que mais utilizam IA

Segundo o levantamento, áreas como contabilidade (80%) e estética e beleza (75%) lideram a adoção da tecnologia, seguidas por seguros (67%), jurídico (62%) e agências de mídia (62%). Para o vice-governador Daniel Vilela, os números confirmam o avanço do setor produtivo goiano. “Damos as condições para que empresas e universidades inovem, gerem empregos qualificados e façam de Goiás uma referência nacional em desenvolvimento tecnológico”, afirmou. Ele ressalta ainda que parte das ferramentas de IA já é desenvolvida dentro do próprio estado. Em maio deste ano, Vilela chefiou missão internacional à Estônia, Finlândia e Singapura em busca de parcerias e novas soluções digitais.

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, acrescenta que Goiás está no caminho para consolidar-se como polo de inteligência artificial no Brasil. Entre os programas em andamento estão o Epicentro da Inteligência Artificial e o Akcit Camp, ambos realizados em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

Incentivo à inovação

Com R$ 2 milhões de recursos estaduais, o Epicentro vai selecionar dez startups de IA, oferecendo financiamento, mentorias e acesso a laboratórios avançados. Já o Akcit Camp premiará desenvolvedores, pesquisadores e empreendedores com até R$ 12 mil, além de conectá-los a empresas que buscam profissionais especializados.

Goiás também abriga o primeiro Centro de Excelência em IA e a primeira graduação do país na área, além de ter sido o pioneiro na aprovação de uma lei estadual de fomento à tecnologia.

Casos de aplicação no estado

Entre as empresas locais, a Rápido Araguaia já utiliza IA para monitorar consumo de combustível, criar modelos preditivos de manutenção e desenvolver um “copiloto de manutenção” que auxilia mecânicos em diagnósticos e reparos. “Essas soluções reduzem custos e aumentam a eficiência”, explica o Head de IA da companhia, Alex Silva.

Na esfera global, multinacionais como a NVIDIA também mantêm presença estratégica em Goiás. A empresa é parceira do Centro de Excelência em IA da UFG, onde supercomputadores avaliados em R$ 40 milhões, fruto de parceria com a Embrapii, já estão em operação. Essa infraestrutura inédita no Brasil permite o treinamento de modelos complexos de IA, ampliando pesquisas e aplicações de ponta no estado.

Para o diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para a América Latina, Márcio Aguiar, a tendência é irreversível:

“A IA está se tornando cada vez mais integrada ao ambiente corporativo. Independentemente do setor, há inúmeros espaços onde ela pode ser aplicada para gerar melhorias e inovação.”