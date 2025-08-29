Quina 6812 acumula e próximo prêmio pode pagar R$ 2,2 milhões

O concurso 6.812 da Quina, realizado na noite desta quinta-feira (28), em São Paulo, não teve ganhadores na faixa principal. Os números sorteados foram 5, 12, 21, 50 e 57. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 2,2 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta sexta-feira (29), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apesar da ausência de vencedores na quina, milhares de apostadores foram contemplados em faixas secundárias. Ao todo, 84.916 apostas receberam prêmios, distribuídos entre quatro, três e dois acertos.

Premiação do concurso 6812

4 acertos: 75 apostas ganharam R$ 4.323,54 cada.

3 acertos: 3.676 apostas levaram R$ 84,01.

2 acertos: 81.165 apostas receberam R$ 3,80.

Segundo a Caixa, a chance de acertar os cinco números em uma aposta simples é de 1 em 24.040.016, o que explica a frequência de concursos acumulados, aumentando a expectativa entre os jogadores.

Como jogar na Quina

Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre 80 disponíveis no volante. O preço da aposta varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas:

5 números: R$ 3

10 números: R$ 756

15 números: R$ 9.009

Há ainda a opção da Surpresinha, em que o sistema seleciona os números automaticamente, e da Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, às 20h, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Acumulados em destaque

A Quina costuma registrar altos acumulados ao longo do ano. Em julho de 2025, por exemplo, o prêmio chegou a R$ 3,5 milhões antes de sair para um único apostador. Já em maio, uma aposta levou sozinha R$ 2,8 milhões. Em média, 12 concursos por mês terminam sem vencedores da faixa principal.

Com o novo acúmulo no concurso 6812, cresce a expectativa de apostadores em todo o Brasil para o sorteio desta sexta-feira.