Rápido Araguaia oferece mais de 50 oportunidades de emprego

A Rápido Araguaia, concessionária responsável pelo transporte público coletivo de Goiânia e da Rede Metropolitana, anunciou a abertura de 51 vagas de emprego em diferentes áreas. Integrante do Grupo Odilon Santos, a empresa busca profissionais para atuação em três garagens localizadas na capital: Jardim Presidente (região Oeste), Jardim Santo Antônio (região Sul) e Chácara Mansões Rosa (região Noroeste).

As oportunidades estão distribuídas entre as funções de motorista de ônibus, lanterneiro, auxiliar de planejamento de manutenção (exclusivo para pessoas com deficiência), auxiliar de borracharia e controlador de tráfego. O processo seletivo já está em andamento, e a contratação será imediata para os aprovados. Os interessados podem enviar currículos ou esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289. A contratação será imediata após processo seletivo.

A empresa oferece diversos benefícios, como vale-alimentação; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Wellhub (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Zenklub (plataforma de bem-estar emocional com sessões gratuitas); Onze (educação financeira e previdência privada); convênios com universidades (universidade corporativa); e seguro de vida. A lotação é para as três garagens da Rápido Araguaia em Goiânia, Jardim Presidente (Oeste), Jardim Santo Antônio (Sul) e Chácara Mansões Rosa (Noroeste).

Oportunidades

Motorista

Vagas: 40

Carga horária: 25h semanais (4h diárias em regime de escala, incluindo 6×1).

Salário: R$ 1.841,77 + venda a bordo R$ 148,79

Requisitos: CNH D/E EAR; curso de transporte coletivo ou interesse em realizar.

Benefícios: Vale alimentação R$ 651,62 + cartão passe-livre + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + seguro de vida.

Motorista Semi-Urbano – Viação Araguaina

Vagas: 02 para Rodoviária de Goiânia

Carga horária: 44h semanais

Salário: R$ 2.576,67 + gratificação venda a bordo R$ 300,00 + gratificação produtividade até R$ 365,00

Requisitos: Mínimo 1 ano de vivência com transporte de passageiros semiurbanos; CNH D/E EAR; curso de transporte coletivo atualizado.

Benefícios: Vale-alimentação R$ 783,73 + cartão passe-livre + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + seguro de vida.

Lanterneiro

Vagas: 02 na Garagem Noroeste (08h às 16h20);

02 na Garagem Oeste (08h às 16h20) e (19h às 02h40);

01 na Garagem Sul (19h às 02h40).

Salário: R$ 2.898,13

Requisitos: Ensino Médio completo; experiência com lanternagem de veículos pesados.

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.146,00 + cartão passe-livre funcional + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + Universidade Corporativa.

Responsabilidades: Analisar o veículo; preparar lataria e peças para reparo; confeccionar peças simples para pequenos reparos.

Auxiliar de Planejamento de Manutenção – Exclusivo PcD

Vaga: 01 – Garagem Oeste

Horário: 08h às 16h20

Salário: R$ 1.661,35

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.146,00 + cartão passe-livre + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + Universidade Corporativa.

Auxiliar de Borracharia – Noturno

Vaga: 01 – Garagem Noroeste

Horário: 08h às 16h20

Salário: R$ 1.518,00

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.146,00 + cartão passe-livre + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + Universidade Corporativa.

Requisitos: Ensino Médio completo; Experiências e qualificações; Experiência como auxiliar de borracharia é diferencial.

Responsabilidades: Executar rotinas diárias de substituição de pneus e registro das manutenções; montagem e desmontagem dos pneus nas rodas.

Controlodador de Tráfego – Noturno

Vaga: 01 – Garagem Sul

Horário: Escala 6×1, das 17h às 03h40

Salário: R$ 1.988,92

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.146,00 + cartão passe-livre + plano de saúde + plano odontológico + Wellhub + Medipreço + Zenklub + Onze + convênios universitários + Universidade Corporativa + Seguro de vida.

Requisitos: Ensino Médio completo; Curso básico de informática; CNH AB.

Responsabilidades: Recepcionar e gerenciar a entrada e saída dos veículos na garagem . Executar vistorias técnicas detalhadas nos ônibus, garantindo condições ideais de operação. Coordenar e supervisionar os procedimentos de abastecimento (identificar, registrar e reportar qualquer inconformidade ou irregularidade nos veículos). Manter o sistema de informações atualizado em tempo real para a gerência. Realizar o fechamento preciso das papeletas de viagem e documentação operacional e orientar e dar suporte aos motoristas nos procedimentos padrões de largada e chegada.

