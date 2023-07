Rápido Araguaia oferece mais de 50 oportunidades para início imediato em Goiânia

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC da Grande Goiânia, está com mais de 50 oportunidades de trabalho para a capital. Para motoristas de ônibus com carga horária de 25 horas, são 40 postos de trabalho disponíveis, sem exigência de experiência. Também serão ofertadas vagas para pintores de auto, lanterneiro, mecânico, auxiliar de almoxarifado, assistente financeiro e estágio. Todas são para contratação imediata após processo seletivo.

Interessados nas vagas podem enviar currículos e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Confira as vagas disponíveis:

Assistente Financeiro: 1 vaga

. Atividades: Receber, revisar e processar faturas de fornecedores, verificar a precisão das faturas, garantindo que os valores e informações estejam corretos e manter um registro organizado das faturas recebidas, entre outras atividades;

. Requisito: Formação acadêmica em andamento em Contabilidade, Administração ou áreas afins; vivência na área de contas a pagar ou contas a receber será um diferencial; e Excel intermediário;

. Salário: R$ 1.500,00 + auxílio home office R$ 350,00 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades).

. Horário e local de trabalho: expediente comercial, de segunda a sexta-feira, com oportunidade híbrida

Auxiliar de Almoxarifado: 2 vagas

. Atividades: recebimento, controle e organização dos materiais, solicitação dos produtos faltantes para a área de suprimentos, entrega dos materiais para as áreas solicitantes, atendimento telefônico, preenchimento de relatórios;

. Requisitos: ensino médio completo, informática básica e vivência em estoque;

. Salário R$ 1.320,82 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho:

– 1 vaga, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, para a Garagem no Jardim Presidente;

– 1 vaga, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, para garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro.

Auxiliar de Mecânica: 2 vagas

. Atividades: auxiliar o setor de mecânica nas atividades de manutenção preventiva e corretiva dos veículos;

. Requisitos: ensino médio completo;

. Salário R$ 1.694,94 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e Desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: escala 6×1 com uma folga semanal, para Goiânia, sendo:

– 1 vaga, das 8 às 18h, de segunda a sexta-feira, para a garagem do Jardim Presidente;

– 1 vaga, das 8h às 16h20, com uma folga semanal, para garagem Noroeste – Setor Mansões Rosas de Ouro.

Controlador(a) de Tráfego: 2 vagas

. Atividades: preparar e realizar todas as rotinas operacionais na soltura da frota para o ciclo operacional; corrigir eventuais inconformidades; e recepcionar todos os veículos recolhidos ao final do ciclo operacional;

. Requisitos: ensino médio completo e conhecimento em informática;

. Salário: R$ 1.650,50 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: escala 6×1 com uma folga semanal, para Goiânia, sendo:

– 1 vaga, das 11h30 às 20h40, para a garagem do Jardim Presidente;

– 1 vaga, das 18h00 à 1h48, para a garagem do Jardim Presidente.

Eletricista de Auto: 1 vaga

. Atividade: Examinar a parte elétrica de veículos e/ou itens de recondicionamento, testando circuitos e componentes com o auxílio de instrumentos de medidas, para localizar e identificar defeitos; testar baterias, acessórios e equipamentos componentes do conjunto elétrico; realizar operações de emergência nos veículos em vias públicas, tais como trocar, arrumar ou regular peças diversas do sistema elétricos, colocando veículos novamente em condições de tráfego ou preparando-os para rebocá-los para a garagem da empresa;

. Requisito: vivência na parte elétrica de veículos pesados; conhecimento dos princípios do funcionamento de componentes elétricos, tais como alternadores, motores de arranque, reguladores e baterias;

. Salário: R$ 3.436,10 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: das 8h às 16h, para a garagem do Jardim Presidente.

Estagiário(a): 1 vaga

. Atividades: Auxiliar na análise de contratos; preenchimento das planilhas de lançamentos de notas; solicitação de cadastro de fornecedores e prestadores de serviços; e lançamento de notas; serviços, contratos, entre outros;

. Requisitos: Superior cursando em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental e áreas afins.

. Salário: R$ 1.182,00 e benefícios (Cartão passe-livre funcional – vale transporte + vale-alimentação R$ 645,77);

. Horário e local de trabalho: das 8h às 15h, com 1h de intervalo, para a garagem Oeste – Jardim Presidente

Lanterneiro: 2 vagas

. Atividades: analisar o veículo a ser reparado, preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura e confeccionar peças simples para pequenos reparos;

. Requisitos: ensino fundamental e experiência com lanternagem de veículos pesados;

. Salário: R$ 2.280,54 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho:

– 1 vaga para garagem Noroeste Goiânia- Setor Mansões Rosas de Ouro, das 8h às 16h20, uma folga semanal;

– 1 vaga para garagem Oeste Goiânia – Jardim Presidente, das 8h às 16h20, uma folga semanal.

Mecânico de diesel: 3 vagas

. Atividades: realizar a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão;

. Requisitos: ensino fundamental; necessária experiência com mecânica diesel em veículos pesados;

. Salário R$ 2.280,54 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: escala 6×1 com uma folga semanal, sendo:

– 1 vagas vaga para garagem Noroeste Goiânia – Setor Mansões Rosas de Ouro, das 8h às 16h20;

– 1 vaga para garagem Sul Goiânia – Av. A, 490 – Jardim Santo Antônio, das 18h às 01h48;

1 vaga para garagem Central Goiânia – Jardim Presidente, das 19h00 às 2h40;

Motorista 25 horas: 40 vagas

. Atividades: dirigir o veículo de modo a proporcionar maior conforto, segurança e cortesia aos passageiros; prestar informações ao ser solicitado, sendo cortês, respeitoso e educado com o cliente;

. Requisitos: CNH categoria “D” e Inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR), não é necessária experiência;

. Salário: R$ 1.528,56 + vale-alimentação R$ 537,58 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: disponibilidade de horário, para atuar em Goiânia.

Pintor de Auto: 2 vagas

. Atividades: pintura dos veículos, envolvendo manuseio de tinta, catalizador, preparação de massa, lixagem, impapelação e verificação/inspeção da pintura dos veículos;

. Requisitos: vivência anterior com pintura de veículos pesados;

. Salário R$ 2.597,40 + vale-alimentação R$ 947,37 e benefícios (Cartão passe-livre funcional; Plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; ZenKlub; Wecare, Pilla e desconto em universidades);

. Horário e local de trabalho: 8h às 16h20, com uma folga semanal, para a garagem bairro Mansões Rosas de Ouro – Goiânia.

Sobre a Rápido Araguaia

Criada na década de 70, a Rápido Araguaia é atualmente a maior empresa de transporte coletivo urbano de passageiros de Goiânia, pertencente ao Grupo Odilon Santos. Além de uma equipe que se mantém atualizada e em constante treinamento, na renovação da frota, dentro da política de qualidade implantada, o número de anos de vida de cada ônibus se restringe a 5 anos.