Recuperação do Imas

Alvo de reclamações constantes dos usuários e de sucessivas suspensões de atendimento, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas) parece ter, finalmente, um caminho apontado para resolver seus problemas estruturais e operacionais e recuperar sua saúde financeira para oferecer um atendimento à altura de seus segurados.

Na semana passada, o instituto apresentou seu plano de recuperação com base nos resultados da auditoria realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Segundo a prefeitura, a implementação das ações previstas no plano será feita a curto, médio e longo prazo, para garantir a efetividade das medidas propostas.

Uma das sugestões da UFG é a criação de uma Câmara de Negociação, por meio da qual o Imas apresentará o cronograma de pagamento dos prestadores de serviços de saúde. Essa câmara será um espaço de diálogo e negociação e discutirá questões relacionadas aos contratos, pagamentos, reajustes e demais aspectos que impactam a relação entre o Imas e os prestadores.

Também deverá ser proposto um projeto de lei, contemplando medidas importantes para melhorar o funcionamento, a autonomia e a sustentabilidade da instituição. Quanto aos novos contratos, deverão ser estabelecidos após criteriosa análise e avaliação jurídica no âmbito da prestação de serviço à saúde com o objetivo de garantir uma rede de atendimento ampla e qualificada, com profissionais e instituições devidamente cadastrados e em conformidade com os padrões de qualidade exigidos.

Basicamente, a auditoria da UFG constatou problemas na estrutura do Imas e na operação de suas atividades. Resta saber se as diretrizes apresentadas pelos auditores serão seguidas e se os investimentos necessários serão prioridade neste ano eleitoral.imas