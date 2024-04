Reforma do Vapt Vupt do Detran em Goiás é Inaugurada

A unidade Vapt Vupt Detran, localizada na sede do órgão, foi reformada e reinaugurada nesta terça-feira (16/04) em uma cerimônia que contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela, representando o governador Ronaldo Caiado, e do presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran), Delegado Waldir.

Foram investidos mais de R$ 1 milhão em obras e aquisição de mobiliário para a modernização da agência, que servirá de referência para as demais unidades do governo. A expectativa é que a unidade realize cerca de 900 atendimentos por dia, oferecendo aos usuários um ambiente climatizado, com água, café, televisão e música ambiente, além de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva.